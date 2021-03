Inaugurazione Parco Villa di Faonte

Sabato 13 marzo 2021, alle ore 16:00, aprirà al pubblico l’area verde della villa di Faonte, con accesso da via delle Vigne Nuove e da via del Passo del Turchino.

“Sarà una festa per e con tutti i cittadini”, spiega Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio. “L’inaugurazione, infatti, riguarda un’area verde di oltre due ettari ad altissima stratificazione archeologica che sarà consegnata alle persone del quadrante perché possano goderne.

È una notizia molto importante: gli abitanti dell’area attendono questo momento da quasi dieci anni, in una zona carente di parchi e di cui ce n’è grande bisogno e che consentirà a tutti di riscoprire il proprio territorio, rivalutando anche l’archeologia nelle zone meno centrali della nostra città.”

“L’intervento, dal costo di 490.000 euro – spiega Stefano Sampaolo, Assessore all’Urbanistica del III Municipio – è stato realizzato da una società privata nell’ambito delle opere pubbliche a carico dei privati previste dal Pru (Programma di recupero urbano) Fidene-Val Melaina del 1993.

L’idea è creare nel futuro una sinergia molto positiva tra il nuovo Parco e il polo archeologico dei Casali di Faonte (affidato al Mibact) già realizzato ma che richiede ulteriori investimenti statali.

Dal 9 maggio la manutenzione del Parco di Faonte passerà al Comune (oggi è in carico al privato)”.

“L’inaugurazione sarebbe potuta avvenire circa un anno fa – aggiunge Caudo – subito dopo il collaudo, ma è stata ritardata per questioni burocratiche nel passaggio di consegne tra il Pau (dipartimento programmazione e attuazione urbanistica) e il Dipartimento Patrimonio. Consapevoli della grande necessità di aree verdi nelle nostre periferie abbiamo molto lavorato in questi due anni per sollecitare la chiusura di una vicenda che, altrimenti, rischiava di protrarsi ulteriormente”.