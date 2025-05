Incendi e caldo estremo: Gualtieri firma l’ordinanza salva-estate

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n.74 del 16.5.2025 che introduce misure straordinarie per la prevenzione degli incendi e la mitigazione degli effetti delle ondate di calore.

Il provvedimento sarà in vigore dal 20 maggio al 30 ottobre 2025, con un’estensione temporale significativa rispetto allo scorso anno, con un totale di oltre cinque mesi, rispetto ai poco più di tre mesi previsti nel 2024 (dal 15 giugno al 30 settembre).

Un periodo particolarmente delicato per la città, sia per l’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, sia per l’eccezionale afflusso di persone previsto per gli eventi del Giubileo della Chiesa Cattolica.

L’ordinanza nasce da un’attenta analisi dei dati degli ultimi anni che evidenziano un aumento significativo degli incendi sul territorio capitolino: nel solo 2024 si sono registrati 760 episodi, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e alcune aree, come Casal Lumbroso, Ponte Galeria, Santa Maria di Galeria e La Pisana, sono state colpite in modo ricorrente, confermando una ciclicità degli eventi che ha determinato un cambio di passo nella strategia di prevenzione.

Per tale ragione l’Amministrazione ha deciso di rafforzare gli obblighi a carico dei proprietari di aree verdi che dovranno garantire una costante pulizia dei terreni, contenere la vegetazione entro i cinquanta centimetri di altezza e realizzare fasce protettive di almeno dieci metri per limitare la propagazione del fuoco.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività agricole e alle strutture ricettive, che dovranno adottare misure specifiche come la creazione di fasce tagliafuoco dopo la mietitura, la predisposizione di piani di evacuazione e l’adozione di sistemi antincendio.

Il provvedimento introduce inoltre una serie di divieti rigorosi, tra cui l ’accensione di fuochi, la combustione di stoppie e residui vegetali, l’uso di fuochi d’artificio entro un chilometro dalle aree verdi e l’impiego di fiamme libere o esplosivi entro cinquecento metri dalla vegetazione.

Le sanzioni previste vanno da 400 euro fino a 50.000 euro nei mesi di massimo rischio, e in caso di inadempienza, Roma Capitale potrà intervenire direttamente con esecuzione coattiva a carico dei proprietari.

Accanto alla prevenzione degli incendi, l’ordinanza affronta anche il tema delle ondate di calore, prevedendo l’attivazione di misure straordinarie nei giorni classificati dal Ministero della Salute come “Livello 3 – Ondata di calore”.

In tali circostanze, saranno allestite aree climatizzate di accoglienza, i cosiddetti “safe space”, per offrire sollievo alle persone più fragili e a chi vive in condizioni di disagio.

Saranno inoltre potenziati i servizi di assistenza e accoglienza, anche con deroghe temporanee alle normative ordinarie, per garantire una risposta rapida ed efficace.

Per assicurare l’efficacia delle misure previste, l’ordinanza rafforza il coordinamento tra le strutture capitoline: i Municipi, la Polizia Locale, il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento Tutela Ambientale lavoreranno in sinergia per il controllo del territorio, anche attraverso l’impiego di droni e sistemi di videosorveglianza nelle aree più a rischio.

È inoltre prevista una campagna di comunicazione pubblica su tutti i canali media, per sensibilizzare cittadini e pellegrini al rispetto delle regole e all’adozione di comportamenti responsabili, in particolare in vista del Giubileo dei Giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Tra le novità introdotte, l’ordinanza prevede anche la pubblicazione mensile di un report pubblico sull’attuazione delle misure, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per il monitoraggio del territorio e l’assistenza nei “safe space”, l’attivazione di un canale digitale per le segnalazioni dei cittadini e l’organizzazione di attività formative e simulazioni rivolte a scuole, strutture ricettive e centri anziani.

Queste azioni rafforzano la prevenzione e promuovono una partecipazione attiva della cittadinanza nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.