Incendiato cassonetto in via Simoni (IV Municipio)

In via Renato Simoni (Municipio IV) è stato dato alle fiamme un altro cassonetto stradale, che risulta totalmente distrutto. Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo che coinvolge attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. AMA si è già attivata per sporgere denuncia contro ignoti, avviare l’iter di rimozione del materiale speciale combusto e ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di fruibilità e decoro.

Lo comunica l’azienda in una nota.

Secondo quanto rilevato dai tecnici, nel 2021 sono già 47 i cassonetti da 2.400 litri incendiati, a cui si aggiungono 81 campane, per un totale di 128 contenitori danneggiati per incendio in meno di tre mesi. Le prime stime hanno quantificato un danno a carico dell’azienda, e quindi dell’intera collettività, pari ad oltre 50 mila euro. Nel 2020 sono 330 i contenitori (tra cassonetti e campane per il vetro) andati a fuoco e sostituiti dalle squadre addette di AMA.