Incendio a Fiumicino: fumo nero invade la pista dell’aeroporto, voli regolari

Fiumicino ore 14:50, un boato ovattato, poi le sirene. E in pochi attimi il cielo sopra l’aeroporto si tinge di nero. È il fumo denso che si alza da uno dei tetti del Terminal 1, nell’area finger del molo D.

Un incendio, improvviso, rapido, capace di spaventare anche chi viaggia abituato alla tensione. E sui social fioccano i video: terminal semivuoti, fumo in lontananza, agenti e addetti che fanno evacuare l’area.Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stata una guaina isolante.

Nulla di strutturale, per fortuna, ma abbastanza da richiedere l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale Adr. I passeggeri sono stati messi subito in sicurezza. Una parte degli imbarchi è stata evacuata a scopo precauzionale.

IL VIDEO:

Alle 15:05, meno di 20 minuti dopo, l’allarme rientra: le fiamme vengono spente, la zona messa in sicurezza. “Tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri si sono prontamente attivati – ha dichiarato Aeroporti di Roma – contenendo l’impatto sull’operatività, che resta regolare”. Nessun volo è stato cancellato, né si registrano feriti. Ma la paura è stata tanta.

E quella colonna di fumo non era la sola a sollevarsi nel cielo del quadrante ovest della Capitale. Ponte Galeria, a pochi chilometri dallo scalo, è stata teatro di un altro vasto incendio, scoppiato nei campi lungo la via Portuense, fra la Muratella e via Eiffel.

Le fiamme, anche lì, hanno creato disagi: bloccata la linea ferroviaria FL1 e la Leonardo Express, con treni sospesi e bus sostitutivi messi in fretta a disposizione.

Sempre nel pomeriggio, un terzo rogo si è sviluppato a Fiumicino città, in via delle Conchiglie, nei pressi di via Foce Micina. Anche in questo caso sterpaglie in fiamme, abitazioni vicine, strade chiuse per sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, affiancati dai carabinieri.

Quella di oggi è solo l’ultima giornata nera per il litorale romano, già martoriato da quattro incendi negli ultimi dieci giorni tra Isola Sacra e Maccarese.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.