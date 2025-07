Incendio a Villa De Sanctis, l’Arpa Lazio: Diossina dieci volte superiore alla media urbana

C’è un’elevata concentrazione di diossina nell’aria a Roma Est. A certificarlo è l’Arpa Lazio, che ha pubblicato i primi risultati del monitoraggio ambientale effettuato in via dei Gordiani 34, dove lo scorso 4 luglio un’esplosione ha devastato un distributore di GPL, provocando 50 feriti e danni diffusi.

Secondo quanto rilevato dalla centralina installata nelle ore successive all’incendio, la concentrazione di diossine e furani nell’aria è pari a 1 picogrammo per metro cubo (pg/m³).

Un dato che, sebbene non regolato da un limite normativo, è dieci volte superiore alla media urbana indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un documento del 2000 (“Air quality guidelines for Europe”) stima valori ordinari intorno a 0,1 pg/m³.

Concentrazioni superiori a 0,3 pg/m³, spiega l’Arpa, “indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata” e, nel caso specifico, “significano che l’incendio ha effettivamente generato diossina”. Il dato raccolto a Centocelle conferma dunque le preoccupazioni dei cittadini per la nube tossica sprigionatasi in seguito all’esplosione.

Idrocarburi aromatici sotto controllo

Sul fronte degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), in particolare il benzo(a)pirene – l’unico per cui esiste un limite di legge – la situazione appare meno critica.

Il valore registrato è di 0,1 nanogrammi per metro cubo (ng/m³), ben al di sotto del limite annuale previsto dal decreto legislativo 155/2010 (1 ng/m³). Tuttavia, precisa l’Arpa, trattandosi di un valore medio annuo, il dato va considerato puramente indicativo nel contesto di un evento eccezionale come un incendio.

Prossimi passi

Le analisi continueranno nei prossimi giorni per monitorare l’andamento della qualità dell’aria nell’area, mentre le autorità sanitarie e ambientali restano in allerta per garantire la sicurezza dei residenti. Intanto, resta alta la preoccupazione tra gli abitanti di Centocelle e Villa De Sanctis, dove molti cittadini lamentano ancora odori acri e fastidi respiratori.

