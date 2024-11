Incendio Tor Cervara: indicazioni alla cittadinanza

Un incendio è divampato nella notte tra il 24 e il 25 novembre in un capannone contenete anche rifiuti, nei pressi di via Melibeo, zona Tor Cervara.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Ares 118, Polizia Locale e Protezione Civile di Roma Capitale.

L’intervento è ancora in corso. In via precauzionale la Protezione Civile raccomanda alla popolazione presente o in transito nella zona (Mun. IV-V) di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna e lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona.

In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112. Per informazioni è disponibile la sala operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di Arpa Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

