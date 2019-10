Incontri, eventi, mostre e attività culturali a Roma

Ecco alcuni eventi per il fine settimana di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Sono riservati in esclusiva ai possessori della MIC card, gratuitamente e previa prenotazione allo 060608, gli Open Days.

Sabato 26 ottobre Bach Gala è, invece, l’evento culminante de I weekend della MIC, con apertura serale straordinaria dalle 20 alle 24 dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali in collaborazione con Roma Tre Orchestra.

Alle 20.15 Suite orchestrale n. 3 in re maggiore BWV 1068, Aria; concerto in la minore per violino BWV BWV 1041; concerto per violino e oboe in re minore BWV 1060 con Roma Tre Orchestra, Leonardo Spinedi, violino, Andrea Tenaglia, oboe. Alle 20.45 Variazioni Goldberg BWV 998 (prima parte) con Samuele Telari, fisarmonica. Alle 21.15 Jonathan Ferrucci, pianoforte in Suite inglese n. 3 in sol minore BWV 808; Siciliano BWV 1031. Alle 21.45 selezione di danze dalle suites per violoncello solo con Alessandro Guaitolini, violoncello e Nicoletta Pignataro, viola. Alle 22.15 Suite inglese n. 3 in sol minore BWV 808; Preludio e Fuga in do diesis minore BWV 849 con Jonathan Ferrucci, pianoforte. Alle 22.45 Variazioni Goldberg BWV 998 (seconda parte) con Samuele Telari, fisarmonica. Infine alle 23.15 Concerto in re minore BWV 1059R, Adagio; Concerto in mi minore per violino BWV BWV 1042; Concerto per violino e oboe in re minore BWV 1060 con Roma Tre Orchestra, Leonardo Spinedi, violino, Andrea Tenaglia, oboe.

L’evento è aperto a tutti, al costo di un euro: è gratuito per i possessori della MIC card.

Proseguono, inoltre, anche questo weekend, i concerti di musica classica nei Musei Civici a ingresso gratuito per tutti, curati da Roma Tre Orchestra con il sostegno della Regione Lazio e parte integrante del Laboratorio di Linguaggio Musicale 2019.

Sabato 26 ottobre alle 16 al Museo Napoleonico concerto Flauto e pianoforte: un dialogo a due. In programma musiche di Karg Elert: Sonata appassionata op.140 – Ciaccona; C. Debussy: Syrinx; J.S. Bach: Sonata in mi minore BWV 1034; F. Chopin: Studio n. 7 in do diesis minore op. 25; F. Poulenc: Sonata per flauto e pianoforte; J.F. Haydn: Sonata n. 37 in re maggiore, Hob. XVI; J. Brahms: Rapsodia op. 79 in sol minore. Con: Francesca Bruno (flauto), Jacopo Feresin (pianoforte).