Incontro con Margherita Parrelli al Pentatonic

Domenica 10 maggio 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Margherita Parrelli e presentazione del suo libro A mani vuote, Macabor 2024.

In conversazione con l’autrice: Irene Sabetta e Anna Maria Curci

Margherita Parrelli è nata a Roma, dove si è laureata in filosofia ed è tornata a vivere dopo quasi venti anni passati tra Gran Bretagna, Francia e Germania. Ha lavorato come freelance per il Bayerischer Rundfunk, la RAI, Il Mattino di Napoli e come insegnante di italiano alla Volkshochschule di Monaco di Baviera. Attualmente si occupa di donne vittime di violenza ed è consulente familiare. Ha pubblicato cinque raccolte poetiche: L’orizzonte tra le mani (Lieto Colle, 2011), Falling Down (La Vita Felice, 2014), Penelope e Antigone – poemetto (La Vita Felice, 2017), Incontro (La Vita Felice, 2022), Tieni la pace in mano (Edizioni Rhegium Julii, 2022), A mani vuote (Macabor, 2024).

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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