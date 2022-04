Incontro con Simona Marchini

Ieri 5 aprile 2022 sono tornato dopo un po’ di mesi nella la Sala Consigliare del V Municipio di Roma nella quale la scrittrice e giornalista Maria Ranieri Panetta ha presentato un suo nuovo libro “GIULIO CESARE, Indagine sulle Idi di marzo”

Moderatrice dell’evento la Consigliera Archeologa Dott.ssa Olga Di Cagno. Moltissime le persone intervenute che hanno seguito con attenzione, l’autrice del libro, e la lettura di alcuni brani del libro dell’attrice Simona Marchini.

Nell’occasione, prima che iniziasse la presentazione ho salutato Simona Marchini e conversato con lei ricordandole un nostro lontano incontro presso la Coop di Colli Aniene in occasione di un’iniziativa sociale e le ho ricordato quel nostro incontro che era stato poi immortalato sulla prima pagina del mio giornale “Abitare A”.

Le ho promesso che le avrei inviato la nostra foto di quell’ormai lontano incontro del 1993 (i giornali servono anche a questo, aiutano a ricordare) e le ho fatto i miei complimenti per il suo costante impegno culturale a Roma e in particolare nelle periferie di Roma.

Come noterete in quella circostanza si prestò anche come testimonial per il mio giornale nato nel 1987, con grande disponibilità e gentilezza.

Simona è rimasta una persona sempre disponibile a partecipare ad eventi, con una particolare predilezione per la cultura e per l’arte e per le giovani generazioni.

Simona Marchini è impegnata inoltre dal 1985 nella direzione e gestione della Galleria d’arte La Nuova Pesa in via del Corso 530.

Facebook: La Nuova Pesa

Instagram: www.instagram.com/lanuovapesa