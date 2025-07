Iniziata la bonifica della sponda dell’Aniene

Come segnala sulla sua pagina FB l’Assessora all’ambiente del IV Municipio Federica Desideri, è iniziato questa mattina l’intervento di bonifica dell’area verde lungo la sponda del fiume Aniene, in corrispondenza di Via di Pietralata 51-55, al confine con il terzo Municipio.

L’azione è seguita allo sgombero di un insediamento abusivo ed è stata possibile grazie al lavoro congiunto di più strutture e istituzioni, in particolare col coordinamento operativo di Carabinieri Forestali, Prefettura di Roma, Polizia Locale di Roma Capitale, AMA e Dipartimento Ciclo Rifiuti di Roma Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.