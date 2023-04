Iniziata la cantierizzazione della scuola primaria Balabanoff

Per chi ha la memoria corta, ricordiamo che dal sito web collianiene.org abbiamo lottato per oltre 11 o 12 anni affinché si procedesse ai lavori per sistemare le facciate esterne della primaria Balabanoff. Dopo anni di rinvii, al punto di non avere neppure il coraggio di presentarsi agli incontri per analizzare il problema, finalmente l’amministrazione di prossimità attuale mette riparo agli errori del passato che avevano trasformato questa scuola in un edificio non degno di una metropoli europea. Annarita Leobruni, Vice Presidente Municipio IV e Assessora alla scuola, ha dato oggi l’annuncio attraverso un filmato Facebook dell’inizio della cantierizzazione: “Come potete vedere stiamo partendo con la cantierizzazione della scuola primaria Balabanoff per rifare le facciate, come da piano investimenti 2022. […] Il 26 arriveranno i ponteggi […] vi aggiorneremo sui lavori; diventerà una scuola bellissima e non più indecorosa come è ora.”

Dobbiamo dare atto alla Giunta Municipale di essere partiti con il piede giusto, quantomeno sugli edifici scolastici, riparando almeno in parte anni di latitanza politica. Ricordiamo che, negli anni passati, questa scuola era finita su tutti i quotidiani della capitale a causa del degrado delle facciate esterne che la facevano somigliare tanto ad un paesaggio di guerra. Non abbiamo mai capito l’ostinazione delle amministrazioni che si sono succedute nel mantenere questo degrado per oltre 11 anni. Eppure erano stati fatti sopralluoghi addirittura nel 2013 anche con la presenza dei responsabili del Comune di Roma. Ma oltre che prendere atto che si trattava di “edilizia scellerata” quella che aveva costruito questi edifici scolastici, nulla era stato fatto per porre rimedio alla situazione.

Forse, usando le parole dell’Assessora Leobruni, tra quattro o cinque mesi avremo una scuola bellissima e non più indecorosa come è ora… e questa è l’unica cosa che ci interessa.

Edificio scolastico Angelica Balabanoff, scuola elementare – La situazione attuale come dieci anni fa (da un articolo del 2015).

Con la Risoluzione n.1-2013 il Consiglio del IV Municipio richiedeva alcuni interventi presso le strutture scolastiche del territorio ritenuti urgenti ed improrogabili per alcune scuole e in particolare per la Scuola Elementare di via A. Balabanoff chiedeva il rifacimento servizi igienici, rifacimento dei prospetti e delle pavimentazioni esterne, tinteggiatura degli ambienti interni. Lavori mai eseguiti. Altri pronunciamenti sullo stesso argomento del Consiglio del IV Municipio risalgono al 2010/2011.

In data 17 aprile 2013 una commissione composta da Campidoglio, Municipio Associazioni Territoriali hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio scolastico della scuola elementare rilevando quanto segue:

• Gravi segni di deterioramento della struttura esterna visibili ad occhio nudo.

• Ferri scoperti del cemento armato, crepe ampiamente visibili.

• Problemi di sicurezza nell’uscita secondaria a causa dello stretto passaggio.

• Mancanza di una copertura verso l’uscita secondaria usata giornalmente per l’uscita di alcune classi.

• Ampie macchie di umidità nei soffitti delle aule e dei bagni

• Giardino carente di manutenzione e pieno di buche

• Alberi nei giardini non curati con rami pericolosi per i ragazzi (a volte caduti nel giardino nell’area giochi)

• Circa due anni fa una parte del controsoffitto è caduta su alcuni banchi di un’aula che in quel momento era fortunatamente deserta perché i bambini erano nella pausa ricreativa.

• Scarsa illuminazione dei vialetti in parte sistemata con il contributo di alcuni genitori che si sono fatti carico di acquistare due grossi riflettori.

• Vialetti pieni di buche e soggetti ad allagamenti in caso di pioggia.

• L’uscita su viale Bardanzellu (un tratto interno del lungo viale che riporta lo stesso nome) è su un tratto di strada con un’unica via di uscita dove le automobili sono costrette a effettuare manovre pericolose per l’incolumità dei ragazzi.

Ulteriori vicende

• Dopo audizione della Commissione Scuola del IV Municipio in cui sono stati evidenziati i problemi di sicurezza dell’edificio scolastico Angelica Balabanoff, ad inizio 2014 ci sono stati due incontri in Campidoglio al termine del quale è stata presa la decisione di mettere in PRIORITA’ i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Balabanoff. Impegni pressoché disattesi.