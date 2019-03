Iniziati i lavori in via Walter Tobagi

Stamattina alcuni cittadini ci hanno segnalato che su via Walter Tobagi, dopo anni di segnalazioni e denunce a causa di un ammaloramento senza precedenti del manto stradale, di buche a ripetizione e di continui costosi lavori di manutenzione indispensabili ad eliminare almeno i pericoli più grossi, stavano iniziando i lavori per il rifacimento del manto stradale.

Per saperne di più abbiamo immediatamente sentito il presidente della Commissione LL.PP Christian Belluzzo il quale ci ha informato di aver seguito questo ed altri interventi a realizzare da oltre un anno, ma come è suo costume ama poco fare annunci e a parlare crede siano meglio i fatti.

Sapevo, ci dice Belluzzo che i lavori sarebbero iniziati oggi e mi ha fatto piacere che siano stati i cittadini ad accorgersene e voglio anche approfittare di questo spazio per ringraziare la Direzione Tecnica del Municipio V per aver brillantemente superato una serie di problematiche consentendoci di realizzare un lavoro diventato indispensabile e improcrastinabile. Ovviamente a concluso il presidente Belluzzo, parliamo del tratto in carico al Municipio V in quanto si sa, la strada per un tratto la condividiamo con il Municipio VI.

I fondi necessari al rifacimento sono quelli municipali e il lavoro è affidato con un Appalto supporto all’Impresa Invest Srl, si tratta di 160.000 euro che con il ribasso scenderanno a circa 110.000, somma per il quale sarà compresa anche la pulizia integrale delle caditoie e il rifacimento della segnaletica. Ci tengo anche, conclude Belluzzo, ad inviarvi una foto dove in pratica viene mostrato il prima e dopo del lavoro che stiamo realizzando… lo stato di ammaloramento della sede stradale e i cm. di fresatura effettuati e questo al fine effettuare un lavoro che duri diversi anni.

Ottimo quindi il lavoro fatto dalla Direzione Tecnica Municipale e non ci resta che attendere ulteriori risvolti, altrettanto positivi, circa ” le altre cose ” su cui Belluzzo e la UOT stanno lavorando