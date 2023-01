Iniziati lavori di riqualificazione su un tratto di via Tiburtina

Strada, marciapiedi e caditoie sono questi i principali interventi di manutenzione straordinaria che la scorsa notte sono iniziati su un tratto di via Tiburtina nel Municipio IV, da via di Grotta Gregna a via dei Monti Tiburtini.

Una messa in sicurezza profonda dell’importante arteria che proseguirà in orario notturno per evitare il più possibile complicazioni alla circolazione di auto e pedoni.

Il rifacimento interessa complessivamente circa 900 metri di asfalto e comprende anche il risistemazione dei marciapiedi dove necessario, la pulizia delle caditoie e infine, al termine delle lavorazioni, la segnaletica stradale. I lavori eseguiti in orario notturno dal Dipartimento Csimu del Campidoglio termineranno, salvo piogge, all’inizio di marzo.

Il costo dei lavori è di 2,5 milioni di euro e include anche il tratto di via Tiburtina che va da via dei Monti Tiburtini al semaforo di via di Casal Bruciato (circa 700 metri) e un tratto di via Ugo Ojetti da via Adriano Tilgher a via Arturo Graf (circa 600 metri) che saranno realizzati al termine del tratto della Tiburtina.