Interventi di manutenzione caditoie a Monti Tiburtini, Casal Bruciato e San Romano, Colli Aniene e Pietralata

Con Determinazioni Dirigenziali repertorio CE/2213/2022, CE 2244/2022, CE 2249/2022 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva per le procedure di gara denominate “Appalto lavori per la realizzazione dell’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” abitato Monti Tiburtini, Casal Bruciato e San Romano, Colli Aniene e Pietralata.

L’importo di ogni lotto è pari ad € 750.000,00 per complessivi € 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00).

Sono stati richiesti all’operatore economico aggiudicatario le certificazioni propedeutiche alla stesura del contratti e successivo avvio dei lavori.

Tempi previsti per l’inizio dei lavori: aprile 2023.

Per Colli Aniene (DD 2249/2022) è stato aggiudicato l’appalto dei lavori descritti nella DD all’impresa CONGLOVIT S.R.L – CONGLOMERATI VITERBO con sede in SP TUSCANESE KM 5,00 (VITERBO) – codice creditore 1168018. Si procederà al collaudo finale dei lavori mediante emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50 del 18-04-2016. Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

“Il nostro impegno continua con il Presidente Massimiliano Umberti” – comunica in un post Facebook l’assessore Dino Bacchetti – “La nostra è una sfida contro il tempo dopo decenni di colpevole abbandono. Mai nessuno prima di noi aveva previsto la pianificazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle caditoie del IV Municipio.”