Interventi sui binari in via Prenestina: modifiche linee

Da lunedì 16 settembre per lavori di armamento dei binari in via Prenestina, sarà chiusa, sino a cessate esigenze, la corsia tranviaria nella tratta compresa tra piazzale Prenestino e piazzale Labicano.

Le linee 2, 3, 5 e 14 viaggeranno su bus.

La linea 19, sarà sospesa tra piazza di Porta Maggiore e piazza dei Gerani. Mentre eserciterà su bus tra piazza di Porta Maggiore e viale Giulio Cesare.

