Intervento a via della Rustica e via Virgilio Guidi

Sono partiti, questa mattina, dei lavori di sfalcio e diserbo su via della Rustica e su via Virgilio Guidi, in prossimità della pista ciclabile. Gli operatori di AMA stanno effettuando uno spazzamento del marciapiede e una completa pulitura della strada rimuovendo, laddove presenti, oggetti abbandonati e sterpaglie. Si stanno realizzando anche delle potature e un accurato diserbo per permettere la piena fruibilità della via a pedoni e ciclisti.

A informare la cittadinanza, l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini: “Ci scusiamo con i cittadini per non aver effettuato prima l’operazione che era stata richiesta. Stiamo cercando di ottimizzare le risorse disponibili per garantire degli interventi regolari e costanti, grazie alla collaborazione proficua che stiamo portando avanti con Ama.

Sappiamo che ci sono ancora molte strade che necessitano di pulizia e diserbo, deturpate, spesso, da vetri e rifiuti gettati a terra da incivili, ma vogliamo garantire un’interazione costante con gli operatori di Ama per restituire decoro all’intero Municipio”.