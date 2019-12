Intervento di manutenzione al Parco Casale Rosso

Effettuato intervento di manutenzione del verde presso il Parco Casale Rosso, un’area di più di 2000 metri quadri tra Tor Sapienza e il Quarticciolo, in viale Franco Angeli.

Lo annuncia, l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini: ”Si tratta di un’area che, prima del nostro arrivo, non era mai stata presa in carico e faceva parte delle opere compensative di chi ha costruito i palazzi lì vicino. Dopo ben 12 anni di inerzia da

parte delle Amministrazioni che ci hanno preceduto, abbiamo acquisito l’area verde al patrimonio municipale. Finalmente, quindi, il parco può godere di una manutenzione realizzata dalla ditta del Verde Municipale. Durante questo decennio di immobilismo politico, erano solamente i residenti a prendersi cura, quando e come potevano, dell’area verde.

Ora la situazione è cambiata ed è il Municipio ad occuparsi del decoro del parco.

“Ne approfitto – conclude l’assessore Pulcii – per ringraziare i cittadini che ci hanno mandato queste foto che testimoniano non solo il lavoro che stiamo svolgendo come Municipio, ma anche l’attenzione posta dai residenti che ci aiutano, quotidianamente con le loro segnalazioni, a controllare e sorvegliare la realizzazione e completezza dei lavori che vengono fatti dalle ditte municipali. Solo collaborando insieme possiamo cambiare il volto della città e migliorare le condizioni del verde capitolino”.