Intervenuta per un incendio, Polizia Locale scopre discarica abusiva di 2000 metri quadrati

Erano intervenute per la messa in sicurezza e viabilità in zona Borghesiana, a causa di un incendio in atto su alcuni terreni, le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale che, durante le operazioni, hanno individuato un’area, di circa 2000 mq, lambita dall’incendio e adibita ad attività illecita di deposito e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi.

Sul terreno, di proprietà privata, sono state trovate apparecchiature elettroniche e materiali vari, tra cui pneumatici ,accumulatori al piombo, Raee, condizionatori d’aria, motori di avviamento, componenti meccaniche, materiale da ponteggio e una cella frigorifera contenente ulteriori cumuli di rifiuti, per un totale di 50 metri cubi di materiali da smaltire.

Durante l’intervento è stato identificato e denunciato, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, un cittadino nigeriano di 61 anni, locatario del sito in questione.

L’area e tutti i rifiuti presenti sono stati sottoposti a sequestro. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sull’origine dei rifiuti e su presunte responsabilità di altre persone coinvolte nelle attività illegali.

