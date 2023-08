Intervista “impossibile” al cinghiale di Colli Aniene

In questa torrida (?!) estate 2023, nel quartiere quasi deserto, siamo riusciti ad ottenere un vero scoop: abbiamo incontrato ed intervistato il cinghiale di Colli Aniene Ecco l’intervista integrale:

Ormai lei è conosciuto come il cinghiale di Colli Aniene, tralasciando gli altri epiteti e soprannomi con cui è stato apostrofato da chi l’ha incontrato o a parlato di lei, ma in realtà ci piacerebbe conoscere il suo vero nome.

Il mio nome è Woink e sono nato nella campagna di Roma Nord. Un giorno mi sono allontanato dalla mia famigliola e mi sono ritrovato in questo quartiere che, non posso negarlo, mi piace veramente tanto. Con tutto quel verde mi sembra di stare a casa mia.

Lo sa che lei è diventato una vera star?

Se si riferisce alle fotografie ed ai video che circolano sui social, non posso negare la mia notorietà. Ma io sono un tipo schivo e cerco di evitare le fotocamere e, soprattutto, le fototrappole.

Quello che tutti si chiedono con una certa preoccupazione, vista la prolificità della sua specie, è a quale sesso lei appartenga. Una curiosità legittima dei residenti che temono che lei voglia mettere su famiglia.

A questa domanda preferisco non rispondere: debbo tutelare la mia privacy.

C’è qualcuno che l’accusa di spaventare gli abitanti di questo quartiere. Qual è il suo punto di vista?

Sarei io a spaventarvi? Queste sono vere calunnie perché la verità è proprio l’opposto. Per non fare brutti incontri esco soprattutto di notte, rintanandomi quando c’è luce. Sono io che sono rimasto terrorizzato qualche sera fa. Mentre stavo assaporando alcuni dei vostri scarti, all’improvviso mi sono trovato davanti una signora attempata che, alla mia vista si è messa ad urlare come se avesse visto il demonio. Sono fuggito a gambe levate.

A parte il verde, che cosa ha apprezzato di più in questo quartiere?

Quel bellissimo gioco che ho imparato proprio qui da voi: “nascondino”. Io mi nascondo e voi mi cercate. Ma anche questo gioco sta diventando noioso: vinco sempre io!

Eppure, c’è più di qualcuno che vuole allontanarla da questa zona. Che cosa ne pensa?

È solo invidia! Allontanare qualcuno da questa città fa parte della storia di questa città che già nel passato ha esiliato tanti personaggi: Caravaggio, Garibaldi, Michele Testa, Carneade di Cirene, Diogene di Babilonia…

Qualcuno l’accusa che, la sua presenza sulle strade, potrebbe provocare qualche incidente automobilistico. Come risponde?

Sono gli automobilisti che debbono fare molta attenzione a percorrere ad alta velocità le strade all’interno di un centro abitato. A Colli Aniene ci sono tanti bambini, giovani, adulti e nonni che debbono essere tutelati da chi viola il codice della strada. Guidare con prudenza. E poi io attraverso sempre sulle strisce!

Trova sempre cibo in questo quartiere?

Cibo spazzatura a volontà! Anche voi dovreste provare l’hamburger con il gelato al pistacchio e il prosciutto con lo zabaione.

Attenzione! Si rende noto a tutti che per realizzare questa intervista non è stato maltrattato alcun animale.

N.B. Abbiamo usato l’ironia per portare in evidenza un problema serio che richiederebbe una maggiore attenzione da parte delle amministrazioni locali.