Intimidazione sul pianerottolo di casa per l’assessore Luca Blasi: adesivo neofascista attaccato sulla porta

Un messaggio recapitato fin sul pianerottolo di casa, nel silenzio di un normale orario di pranzo. È la denuncia di Luca Blasi, assessore alla Cultura del III Municipio (Montesacro), che ha raccontato di aver trovato un adesivo di Forza Nuova attaccato alla porta della propria abitazione mentre si trovava all’interno con i figli tornati da scuola.

La denuncia: «Sanno dove trovarmi»

L’episodio assume i contorni di una minaccia mirata, arrivata a poche ore dalla mobilitazione in ricordo di Valerio Verbano, il giovane militante ucciso nel quartiere nel 1980. «Un messaggio chiaro: non siete al sicuro. Una minaccia esplicita: sappiamo dove trovarti», ha dichiarato Blasi in una nota.

L’assessore, da sempre attivo nei centri sociali e nelle lotte per il diritto all’abitare, ha collegato l’evento al clima politico nazionale: «La destra al governo criminalizza il dissenso parlando di terrorismo; il risultato è che qualcuno poi prende la propaganda sul serio. Ma non ho paura, c’è una intera comunità che sta dando solidarietà».

La solidarietà del PD: «Gesto vile e inquietante»

Immediata la reazione del mondo politico. Marta Bonafoni, Consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, ha espresso ferma condanna per l’accaduto.

«Arrivare fino al pianerottolo di casa mentre un uomo è a pranzo con i figli è un gesto vile che colpisce tutta la comunità democratica», ha sottolineato Bonafoni. «Che sia accaduto a ridosso del ricordo di Valerio Verbano lo rende ancora più inquietante. Serve una condanna chiara da tutte le forze politiche e piena tutela per chi esercita il proprio mandato istituzionale».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.