Intitolazione a Paola Lattes del Centro Antiviolenza in via Siro Solazzi

“Nel nostro Municipio – informa la Vice Presidente del Municipio IV Annarita Leobruni – c’è stata una cerimonia importante e sentita: l’intitolazione del Centro antiviolenza alla vice presidente di Telefono Rosa, Paola Lattes.

Paola Lattes è stata punto di riferimento in Italia per tutte le donne vittime di violenza, un supporto competente e umano.

È stata l’occasione per raccontare a tutti anche il progetto di comunicazione e diffusione dei riferimenti del centro antiviolenza, organizzato da Telefono Rosa nel nostro territorio, che coinvolge gli esercizi commerciali e che vuole arrivare nelle case di tutte le donne del Municipio.

Verranno consegnate buste del pane con i riferimenti del CAV a tutti i panettieri che le utilizzeranno per confezionarlo e consegnarlo ai clienti.

Un modo utile per comunicare che il Centro antiviolenza Paola Lattes in via Siro Solazzi c’è e aspetta chi tra le donne ha bisogno di aiuto.

Grazie alla Presidente di Telefono Rosa Gabriella Moscatelli per l’impegno profuso e utile a tutti”