Isola Farnese, installata la scala pedonale: il Borgo torna raggiungibile

A pochi giorni dallo smottamento che aveva interdetto l’area, la mobilità pedonale a via Prato la Corte è stata ripristinata.

Una scala in ferro è stata installata come soluzione immediata, permettendo agli abitanti di muoversi in sicurezza e aggirare la zona pericolosa.

Nel frattempo, le squadre operative continuano a lavorare per liberare completamente la strada, consentendo l’accesso a ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco.

Nonostante i primi interventi, l’allerta resta alta. Il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha confermato l’attivazione di una rete di supporto capillare per assistere la popolazione:

Presidio sanitario: all’interno del Centro Anziani è attivo h24 un punto di prima assistenza socio-sanitaria.

Supporto sociale: gli uffici del Municipio e la Sala Operativa del Sociale monitorano le fragilità tra i residenti.

Trasporti: tecnici e uffici comunali stanno valutando il ripristino della linea bus 032, fondamentale per i collegamenti con il resto della città.

Mentre le soluzioni temporanee permettono di alleviare i disagi immediati, il Campidoglio guarda già alla messa in sicurezza definitiva dell’area.

L’Assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha spiegato: «Stiamo gestendo l’emergenza garantendo accessibilità e sicurezza, ma parallelamente i nostri uffici tecnici stanno definendo le soluzioni strutturali necessarie per la messa in sicurezza dell’area privata che ha causato il cedimento».

