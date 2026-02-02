Isola Farnese, sopralluogo della Commissione Periferie: il Municipio XV chiede lo Stato di Emergenza Regionale

Il borgo resta ferito, ma la risposta istituzionale prova ad accelerare. È questo il messaggio emerso dall’incontro tra l’amministrazione del Municipio XV e l’onorevole Alessandro Battilocchio, durante il quale è stato ribadito come lo sforzo del solo livello municipale non sia più sufficiente ad affrontare la fragilità idrogeologica di un territorio segnato da costoni millenari e da un equilibrio sempre più precario.

Nel corso dell’audizione in Commissione, il Municipio XV ha messo nero su bianco due richieste considerate non più rinviabili.

La prima riguarda la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, passaggio ritenuto fondamentale per attivare i ristori economici a favore delle attività commerciali del Borgo.

Al momento sono tre le realtà che hanno già segnalato criticità estreme: una società sportiva, un hotel e uno studio odontoiatrico. La richiesta formale, ha ricordato il Municipio, era stata inoltrata già lo scorso 21 gennaio.

La seconda priorità è un piano di messa in sicurezza straordinario. L’appello è rivolto a Governo e Regione affinché vengano stanziate risorse per finanziare uno studio geologico approfondito e interventi strutturali duraturi, non limitati alla sola Isola Farnese ma estesi anche al borgo di Cesano, anch’esso esposto alle stesse criticità.

In attesa di risposte e finanziamenti sovraordinati, il Municipio XV ha comunque avviato una serie di interventi con risorse proprie. È stato impegnato un milione di euro per i costoni di Cesano Borgo, dove attualmente risultano chiuse due strade.

In via Prato la Corte sono in corso i lavori per ripristinare il passaggio dei mezzi di soccorso e per realizzare una scala dedicata al transito pedonale.

Prosegue inoltre l’attività del presidio sociosanitario e di prima assistenza allestito presso il Centro Anziani, che continua a garantire supporto alla popolazione.

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di trasformare l’attuale gestione dell’emergenza in una strategia di prevenzione strutturale.

Isola Farnese e Cesano, due borghi di grande valore storico e identitario, necessitano di interventi di consolidamento definitivi per evitare che ogni nuova ondata di maltempo si traduca in un isolamento forzato per residenti e attività.

