Isola Farnese, torna il bus 032. Cantieri aperti sul costone e nuove sedi per il Referendum

Un primo segnale di ritorno alla normalità per i residenti di Isola Farnese: da questa mattina la linea 032 ha ripreso a percorrere via dell’Isola Farnese.

Il bus, con frequenza ogni 30 minuti dalla stazione di La Storta, garantisce nuovamente il collegamento fino ai civici 170-175, fermandosi appena prima del tratto interdetto.

Viabilità: i lavori sul costone e l’alternativa “Prato della Corte”

Mentre si attende l’ultimazione del progetto per la galleria (tratto civici 175-190), sono partiti i lavori urgenti di messa in sicurezza del costone.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa di via Prato della Corte — vitale per i mezzi di soccorso e i residenti del Borgo — il maltempo ha causato rallentamenti, ma il traguardo è vicino: salvo imprevisti, la strada potrebbe riaprire a metà settimana.

Bocciata invece dalla Protezione Civile l’ipotesi di utilizzare Vicolo Formellese, giudicata tecnicamente inadeguata.

Emergenza e Ristori: la Regione Lazio al centro del dibattito

Resta tesa la questione dei ristori per le aziende colpite. Vista l’assenza della Regione Lazio nell’ultimo Consiglio Straordinario, la Protezione Civile di Roma Capitale ha inviato un’integrazione tecnica specifica per supportare la richiesta di emergenza regionale avanzata dal Gabinetto del Sindaco Gualtieri.

Sul fronte sociale, prosegue il presidio presso il Centro Anziani, mentre 4 nuclei familiari (8 persone in totale) sono stati trasferiti in strutture alloggiative temporanee fuori dal Borgo.

Referendum 22-23 Marzo: cambiano i seggi

Per garantire l’esercizio del voto nonostante l’isolamento di alcune aree, il Municipio ha disposto il trasferimento di diverse sezioni elettorali.

Servizi Postali garantiti

Infine, una rassicurazione arriva da Poste Italiane: il servizio di recapito è garantito regolarmente.

Per le utenze situate nelle zone non raggiungibili con i mezzi standard, l’azienda ha adottato misure specifiche per assicurare che la corrispondenza arrivi comunque a destinazione.

«Siamo al lavoro per restituire dignità e accessibilità a questo territorio», ha chiosato il minisindaco Daniele Torquati, promettendo nuove comunicazioni specifiche per ogni singola area d’intervento.

