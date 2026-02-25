Frana Isola Farnese: un milione di euro per l’emergenza, ma è scontro politico sui ritardi

Quasi due mesi di isolamento, una scala metallica per tornare a casa e una scuola ancora “traslocata”. Per il borgo medievale di Isola Farnese, arroccato nel Municipio XV, la fine del tunnel sembra vicina ma la tensione resta altissima.

Dopo il distacco di alcuni massi da un costone privato che ha bloccato l’unica via d’accesso al quartiere, il Campidoglio ha messo sul piatto 1 milione di euro per tentare di ripristinare una parvenza di normalità.

I fondi e i tempi: galleria provvisoria e bus 032

Il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha annunciato durante un consiglio straordinario i prossimi passi.

Le risorse stanziate serviranno a:

Coprire i costi già sostenuti: la scala in ferro per i pedoni e la sistemazione di via Prato della Corte come viabilità alternativa (lavori quasi ultimati).

La Galleria Provvisoria: Un tunnel protetto, curato da Risorse per Roma, il cui progetto esecutivo dovrebbe essere pronto tra fine febbraio e inizio marzo. Questa struttura permetterà di riaprire parzialmente la strada principale.

Trasporti e Ristori: In arrivo la riattivazione della linea 032, mentre si attende che la Regione Lazio approvi lo stato di emergenza per concedere ristori alle attività commerciali del borgo, in ginocchio da gennaio.

Non solo Isola: il fronte del dissesto a Cesano e Corso Francia

L’emergenza non è isolata. Le forti piogge dell’ultimo mese hanno causato cedimenti anche a Cesano e nel Borghetto dei Fabi a Corso Francia, delineando una fragilità territoriale che preoccupa residenti e istituzioni.

L’attacco di Forza Italia: «Gestione senza visione»

Dura la reazione dell’opposizione. Forza Italia, con i consiglieri Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, ha attaccato frontalmente la giunta Torquati dopo la bocciatura di una loro risoluzione in consiglio municipale.

«La sinistra affronta le emergenze con scarsi risultati e senza una visione strategica», denunciano gli esponenti azzurri. «Erano stati promessi 15 giorni per la riapertura di Isola Farnese, ne sono passati 40. A Cesano la situazione è strutturale: arterie strategiche come via della Stazione e via Cesanense vecchia sono chiuse da anni. Senza pianificazione non si ferma il dissesto idrogeologico».

Forza Italia chiedeva un cronoprogramma pubblico e trasparente, la messa in sicurezza di percorsi alternativi (via della Merluzza e via Fosso di Cesano) e, soprattutto, l’avvio di uno studio per un nuovo tracciato stradale che non renda più il borgo di Isola Farnese dipendente da un’unica via d’accesso.

Mentre la maggioranza punta sulla gestione pragmatica dei fondi stanziati, il territorio resta in attesa di fatti concreti.

