Italia contro Scozia al Sei Nazioni, “Roma Gioca Sostenibile” allo Stadio Olimpico

Sabato 9 Marzo 2024 nuovo match all’Olimpico: il Torneo Guinness Sei Nazioni vedrà in campo l’talia contro la Scozia.

Come lo scorso anno, la competizione sportiva si caratterizza per l’attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale. È tutto pronto per permettere ai tifosi di raggiungere l’impianto tramite il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing.

A tal proposito, invitiamo a leggere con attenzione la GUIDA #ROMAGIOCASOSTENIBILE e SCARICARE LA MAPPA per raggiungere lo Stadio in modo sostenibile.

Per pianificare il percorso, è possibile consultare la pagina dedicata del sito Roma Mobilità.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati