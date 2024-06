Italia-Croazia: dove tifare la partita a Roma

Questa sera Lunedì 24 giugno alle 21:00 l’Italia affronterà la Croazia nella partita decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024. La sfida, che si terrà a Lipsia, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Sky Sport, ma per chi vuole vivere l’emozione della partita in compagnia, a Roma sono disponibili diverse opzioni:

Maxischermi all’aperto:

Piccolo America: proiezioni nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci, a piazza Vittorio nell’arena del CineVillage e a Monteverde.

proiezioni nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci, a piazza Vittorio nell’arena del CineVillage e a Monteverde. Festa dell’Unità di Caracalla: per la prima volta, un maxischermo sarà presente anche all’interno della Festa.

per la prima volta, un maxischermo sarà presente anche all’interno della Festa. Testaccio Estate: street food e tifo azzurro negli spazi di Testaccio Estate, a Villa Lazzaroni e in via Giulio Rocco. Visione del match anche al Barbarossa BeerFood.

street food e tifo azzurro negli spazi di Testaccio Estate, a Villa Lazzaroni e in via Giulio Rocco. Visione del match anche al Barbarossa BeerFood. Eataly: cibo e partita di calcio anche alla birreria di Eataly grazie ai due maxischermi installati.

cibo e partita di calcio anche alla birreria di Eataly grazie ai due maxischermi installati. 16Birra a Porta Furba: un altro locale con maxischermo dove tifare gli Azzurri.

un altro locale con maxischermo dove tifare gli Azzurri. Monk e Angeli Rock: la partita sarà visibile anche in questi due locali.

la partita sarà visibile anche in questi due locali. Sponda: 200 posti a disposizione sulla riva del fiume Aniene per tifare la Nazionale.

200 posti a disposizione sulla riva del fiume Aniene per tifare la Nazionale. Csoa Corto Circuito: maxi schermo da 150” in via Filippo Serafini.

maxi schermo da 150” in via Filippo Serafini. Centro di Socializzazione il Casale: altro locale con maxischermo dove seguire la partita.

altro locale con maxischermo dove seguire la partita. Castelverde – Villaggio in Festa: maxischermo disponibile a Largo Scapoli 36.

maxischermo disponibile a Largo Scapoli 36. Parioli: Italia-Croazia sarà visibile anche all’hotel The Hoxton.

Italia-Croazia sarà visibile anche all’hotel The Hoxton. House of Peroni il Mediterraneo al Maxxi: la sede 2024 di House of Peroni ospiterà la visione della partita.

la sede 2024 di House of Peroni ospiterà la visione della partita. Talenti Village, Sessantotto Village e Eur Social Park: maxischermi anche in questi centri commerciali.

Pub:

Nag’s Head, Abbey Theatre e Trinity College: tifo azzurro anche negli storici pub del centro di Roma.

Oltre a queste opzioni, la partita sarà trasmessa in molti altri bar, ristoranti e pizzerie di Roma. È consigliabile prenotare un tavolo in anticipo, soprattutto nei locali più gettonati.

Forza Azzurri!

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙