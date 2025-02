L’11 febbraio 2025 11ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Nuovo incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 11 febbraio 2025, alle ore 17.15, ci sarà l’undicesima lezione.

Anche questa lezione si svolgerà in due parti.

La comprensione degli sviluppi riguardanti la nuova politica degli Stati Uniti, alla luce delle recenti elezioni, soprattutto nei confronti della Cina e dell’Europa, ma anche al suo interno.

Gli aspetti molteplici del Cristianesimo, dal Cattolicesimo alle varie Eresie: Arianesimo, Nestorianesimo, Monofisimo, ecc..

