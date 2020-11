L’11 novembre inaugurazione del murale dedicato a Gigi Proietti

Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 15, l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della AS Roma, Guido Fienga, inaugurano il murale dedicato a Gigi Proietti. L’evento si svolge a Roma, in Via Tonale 6 nel III municipio.

Partecipano Andrea Napoletano, direttore di Ater Roma, e l’artista Lucamaleonte.

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio.