La 10ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte  del prof. Antonio Saccà

Nuovo incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 28 gennaio 2025, alle ore 17.15, ci sarà la decima lezione.

Anch’essa, come usuale ormai da tempo, si svolgerà in due parti.

Prima parte

Prospettive sociopolitiche ed economiche mondiali con la presidenza di Donald Trump.

La prima parte è rilevantissima. Gli Stati Uniti con il nuovo presidente cercano di dominare più con il vantaggio economico che con la guerra. E’ un fatto di grandissima rilevanza.

Seconda parte

Dalla religione ebraica al Cristianesimo.

In quanto al Cristianesimo si tratta della religione ormai universale, che ha ispirato, soprattutto l’occidente, nell’arte, nella morale e nella fede.

Nell’immagine, tratta da internet, la carta geografica degli USA

