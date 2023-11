La 13esima edizione di Musei in Musica

Sabato 25 novembre 2023. Oltre 100 concerti e spettacoli dal vivo nei Musei Civici di Roma Capitale e in altri spazi culturali aperti straordinariamente di sera

Sabato 25 novembre torna l’annuale appuntamento in notturna con “Musei in Musica”, la manifestazione – giunta quest’anno alla sua 13a edizione – promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura e con la radio partnership di Dimensione Suono Soft.

Divenuta ormai un punto fermo della stagione autunnale cittadina, l’iniziativa proporrà l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 del mattino di domenica dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città, consentendo a cittadini e turisti, con un biglietto d’ingresso pari a 1 euro (o gratuitamente dove espressamente indicato), di scoprire per la prima volta, o semplicemente riscoprire in veste notturna, le sorprendenti opere d’arte delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee attualmente in corso. Come da tradizione, a fare da contrappunto alle visite del pubblico, saranno i tantissimi eventi musicali e spettacoli dal vivo organizzati per l’occasione all’interno di musei civici e di molte altre istituzioni italiane e straniere.

In tutto saranno oltre 50 gli spazi che rimarranno aperti, all’interno dei quali si potranno visitare circa 50 mostre e assistere a oltre 100 eventi, tra momenti di intrattenimento e visite guidate.

L’edizione di quest’anno di Musei in Musica sarà poi caratterizzata dalla concomitanza con la GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata il 25 novembre di ogni anno per ricordare un brutale assassinio avvenuto nel 1960, nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. In ricordo di quel momento e contro ogni forma di violenza subita dalle donne, gli artisti e le artiste che si esibiranno durante Musei in Musica 2023, si faranno promotori di messaggi di sensibilizzazione leggendo o interpretando brani musicali dedicati al delicato tema. Sui loro indumenti si potranno vedere fiocchetti di colore arancione, simbolo cromatico per rappresentare un futuro migliore, libero dalla violenza contro le donne e le ragazze.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Centrale Montemartini, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca), Museo Civico di Zoologia, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Planetario di Roma. In questi musei l’accesso sarà completamente gratuito per i possessori della MIC card.

A questi si aggiungeranno alcuni dei luoghi più significativi della città – università, accademie, ambasciate e istituti stranieri, spazi espositivi e culturali – che saranno eccezionalmente aperti in orario serale. In quasi tutti gli spazi aperti sarà possibile assistere a spettacoli dal vivo con la musica che sarà protagonista della lunga notte attraverso i suoi innumerevoli generi: dal jazz al pop, dal tango alla musica popolare, dal rock alla musica corale, dal flamenco alla classica, dall’opera alla canzone d’autore.

Tra le opportunità solitamente offerte da una manifestazione come Musei in Musica c’è la possibilità di ammirare luoghi insoliti, difficilmente accessibili al grande pubblico. È il caso, ad esempio, del SENATO DELLA REPUBBLICA (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) e della CAMERA DEI DEPUTATI (dalle 18 alle 22, ultimo ingresso ore 21.30) che aderiscono all’iniziativa mettendo a disposizione, il primo, un programma di visite guidate di Palazzo Madama (Ingresso gratuito. Modalità di accesso su www.senato.it/relazioni-con-i-cittadini), il secondo, la visita di Palazzo Montecitorio e della mostra 1948 – 2023. 75° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione (Ingresso gratuito con prenotazione sul sito internet della Camera dei Deputati). Sul piazzale antistante, ad aprire simbolicamente la serata, ci sarà il consueto appuntamento con la musica della Banda Militare dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Maggiore Antonella Bona, che si esibirà ogni 45’ dalle 18.00 alle 21.30.

Altro esempio è rappresentato da PALAZZO LATERANENSE, in piazza di Porta San Giovanni, eccezionalmente aperto dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30) e pronto ad accogliere il pubblico, dalle ore 18.30, con il concerto diffuso a cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Santa Cecilia” eseguito dall’Ensemble “Concerto Regio” composto da Giulia Ferradelschi (soprano) e Edoardo Blasetti (tiorba e chitarrone). I due artisti saranno protagonisti di un viaggio nelle composizioni dei maggiori autori del Seicento italiano eseguito con strumenti d’epoca.

A conferire un carattere di eccezionalità ad una manifestazione come questa è, senza dubbio, il connubio tra eventi musicali e luoghi iconici della città, che si fondono nella notte dando vita a momenti intensi e suggestivi. È così che diventano speciali le aperture straordinarie di VIVE – VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA (dalle 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso ore 21.45), al cui interno prenderanno vita le visite Da Mozart a Rossini con suggestioni sonore, letterarie e artistiche ad impreziosire il viaggio attraverso le epoche storiche (ore 19.30, 20.30 e 21.30); o del PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO (dalle 20 alle 23, ultimo ingresso ore 22.30) che, nella sua apertura straordinaria della Cura Iulia (Ingresso Largo Salara Vecchia), consentirà di ammirare la mostra Copernico e la Rivoluzione del Mondo ma soprattutto di assistere al concerto del percussionista Luca Rossi (voce e tammorra), con le sue musiche danzanti, antiche preghiere del sud, tammurriate e serenate d’amore eseguite insieme a Giovanni Parrillo (pianoforte, fisarmonica e voce).

Sarà eccezionalmente aperto in notturna anche il MUSEO EBRAICO DI ROMA (dalle ore 20 alle ore 01, ultimo ingresso ore 00.15), che consentirà di prendere parte ad un altro momento speciale della serata: il concerto dal titolo La Musica Ebraica nei film, con brani tratti da Train de vie, Jona che visse nella balena, Il violinista sul tetto, Prendimi l’anima. Per l’occasione sarà possibile visitare, grazie alle guide del museo, la mostra Roma 1948. Arte italiana verso Israele (dalle 20.15 alle 00.15 – partenze ogni 60’).

Si segnalano, inoltre, le aperture dell’ACQUARIO ROMANO – CASA DELL’ARCHITETTURA (dalle 20.30 alle 23.30, ultimo ingresso ore 23.00) che ospiterà l’evento Callas For Ever, un tributo a Maria Callas in occasione del centenario dalla nascita eseguito da Le Div4s Italian Sopranos (voci) e dal pianista Davide Dellisanti (prima e terza replica ingresso gratuito, seconda replica ingresso a 1€. Prenotazione su Eventbrite) e permetterà di visitare la mostra MM XX II – Un tempo dentro al tempo, disegni di Conrad Bercah; l’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE che ospiterà all’interno del Museo Aristaios (ingresso gratuito dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.45) il concerto Fabula a cura del contrabbassista Rocco Castellani, oltre a un programma di visite guidate su prenotazione a cura della Fondazione Musica per Roma (visiteguidate@musicaperroma.it). Sarà a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, invece, l’apertura con visite guidate alle 20, alle 21 e alle 22 del MuSA Museo degli strumenti musicali (ingresso gratuito dalle 19.30 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30); il CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA (ingresso gratuito dalle 20.45 alle 22.30, ultimo ingresso ore 20.55) che ospiterà alle ore 21 nella sede di via dei Greci il concerto Donna, musica, libertà con Barbara Parisi (voce) e Riccardo Biseo (pianoforte). I due eseguiranno brani del classico repertorio jazz e canzoni pop italiane e internazionali. Durante l’esibizione saranno proiettate immagini a sostegno dell’eliminazione della violenza sulle donne. A cura di Civita Mostre e Musei, in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia.

Eccezionalmente aperti e gratuiti saranno infine il SACRARIO DELLE BANDIERE DELLE FORZE ARMATE in via dei Fori Imperiali (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.15), il museo dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (dalle 20 alle 21.30) con il concerto del Coro delle Mani bianche, la musica del cuore al Museo dell’ISS e un programma di visite guidate (prenotazione obbligatoria scrivendo a museo@iss.it o al numero 06 49902945); l’ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI (dalle 21.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00), al cui interno si terrà il concerto Fuochi di gioia – Melodie della tradizione operistica europea con brani bandistici eseguiti dalla Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Coro di Santa Cecilia con la partecipazione del pianista Denis Volpi; il COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO – MUSEO STORICO DI OSTIENSE (dalle 20 alle 02, ultimo ingresso ore 01.00) con visite guidate contingentate al museo e alla mostra Roma città del fuoco.

APPUNTAMENTI ED EVENTI NEL SISTEMA MUSEI DI ROMA CAPITALE

La notte della musica all’interno dei Musei Civici non può che prendere avvio dal suo centro simbolico: Piazza del Campidoglio con i suoi MUSEI CAPITOLINI. Il museo pubblico più antico del mondo ospiterà numerose performance in alcuni dei suoi iconici spazi. Come l’Esedra di Marco Aurelio, ad esempio, al cui interno si terrà il concerto Errichetta Preview a cura di Officina delle Culture. L’ensemble di musica e voce Amorklab, dalla grande esperienza nel mondo del jazz e della musica classica, si lascerà andare ai ritmi delle musiche balcaniche, turche, greche e mediorientali, mentre, a seguire, la festa diventerà esperimento di incontro tra il pianista, arrangiatore e compositore Edaordo Petretti e i Tam Tam Morola, percussionisti virtuosi e molto amati per energia e festosità. Repliche delle 20.30, 22, 23.30 e 00.30.

All’interno della Pinacoteca Capitolina, nella Sala Pietro da Cortona, avrà luogo, invece, Musei InCanto, un viaggio alla scoperta della grande musica operistica con celebri ouverture e arie eseguite alle 21, 23 e 24 da una versione ridotta della Europa InCanto Orchestra diretta dal Maestro Germano Neri.

Opera che sarà protagonista anche nel Salone di Palazzo Nuovo, dove i giovani talenti della IV edizione di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma si esibiranno, alle 21.30 e alle 22.30, nel concerto Inganni e Corteggiamenti eseguendo brani dalle opere di Mozart, Verdi e Puccini.

Come di consueto, a completare la programmazione in piazza del Campidoglio, saranno i concerti di musica tradizionale della Sala della Protomoteca (ingresso gratuito). Quest’anno ad alternarsi nell’ampio salone di Palazzo Senatorio saranno l’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita che proporrà la performance di musica tradizionale Athematic Saudi vibes through traditional instruments melodies (ore 20.45), e l’Ambasciata del Venezuela con il concerto Un viaggio musicale verso l’America Latina, eseguito dall’ensemble Camerata In Symphonia (ore 22)

Sul versante opposto di via dei Fori Imperiali, immersi nello scenario suggestivo dei MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI prenderà vita un evento unico e significativo. Grazie all’impegno dell’Associazione Musicale e Culturale Sette Note Romane, i visitatori potranno assistere, in continuità dalle 20.30 alle 00.30 al concerto Inclusive Music at Mercati di Traiano con l’esibizione della Blind Inclusive Orchestra, la prima orchestra sinfonica che include musicisti ciechi e ipovedenti a musicisti normo vedenti, e quella del Laboratorio di Musica d’Insieme del Liceo Musicale “Farnesina” di Roma, la cui formazione conta studenti con Bisogni Educativi Speciali. Durante l’evento verranno eseguiti brani di stile e generi differenti, passando dalla musica orchestrale all’assolo di pianoforte, dall’ensemble di fiati, pianoforte e percussioni al canto lirico.

La grande musica pop e i suoni del jazz saranno i protagonisti del doppio spettacolo in programma alla CENTRALE MONTEMARTINI in via Ostiense 106. Nella Sala Macchine troverà spazio, in continuità dalle 20.30 alle 00.30, il format ormai riconosciuto di Spaghetti Unplugged a cura dell’Associazione Culturale Spaghetti Art. Con la conduzione di Michela Conforti e Riccardo Zianna, lo spettacolo porterà sul palco giovani artisti emergenti per un repertorio di brani originali e celebri cover. A chiudere la serata l’esibizione della Spaghetti Band.

Nella Sala del Treno di Pio IX, invece, a cura dell’Associazione Castellum si renderà omaggio al grande artista jazz Nicola Arigliano, nell’anno del centenario dalla sua nascita. Il progetto multimediale Son rimasto così, senza fiato! Centenario di Nicola Arigliano avrà come protagonisti i due musicisti Giampaolo Ascolese e Elio Tatti, che racconteranno l’uomo e l’artista, nei suoi pregi e difetti e, soprattutto, nel talento che l’ha portato a essere un personaggio nell’Olimpo dei grandissimi del jazz. A completare il progetto, le sequenze video e le immagini progettate da Gerlando Gatto. Repliche alle ore 21, 22.30 e 23.30.

Diverse le proposte anche al MUSEO DI ROMA a Palazzo Braschi. Nell’ampio cortile d’ingresso, si terrà alle ore 20.15, 21.15, 22.45 e 00.15, il Marlon Banda Show a cura dell’Associazione Inca Italia, spettacolo bizzarro con una banda di quattro musicisti senza direttore che, tra situazioni esilaranti, abiti buffi e trovate comiche, porteranno avanti un concerto in cui la musica si adatterà alla follia degli eventi.

Nel Salone d’Onore, intratterranno il pubblico Riccardo Fassi e la Tankio Band con il loro progetto Le città invisibili. Dieci quadri musicali dal romanzo di Italo Calvino. Una suggestione in musica che ripercorre i nove capitoli del libro e quel viaggio attraverso città immaginarie e luoghi remoti. L’evento a cura dell’Associazione Concertistica Romana andrà in scena alle ore 20.45, 21.45 e 23.15.

Nella Sala di Nemi, al terzo piano del museo, avrà luogo, invece, il concerto Solo Noi – Acoustic Tour del duo Daudia che proporrà una performance con brani originali, editi e inediti, caratterizzati dalla raffinatezza di strumenti come la chitarra e l’ukulele, in versione acustica. A cura dell’Associazione Daudia. Orari repliche: 22.15, 23.45 e 00.45.

Con Impetus Flamenco dell’Associazione È arrivato Godot si andrà dal MUSEO DELL’ARA PACIS fino al sud della Spagna per conoscere da vicino le diverse forme della musica flamenca, massima espressione culturale della regione andalusa. Lo spettacolo, in programma sul piano del monumento, si basa sulle radici più pure e tradizionali del flamenco, in cui le virtuosistiche note della chitarra suonata da Andrea Mercati e Alessandro Alexjem Lamoratta andranno a fondersi con maestria ai ritmi percussivi di Mattia Farese, accompagnando le movenze energiche e conturbanti della danzatrice Laura Stella. Repliche alle ore 21.30, 22.30 e 00.30.

Sul palco dell’Auditorium salirà invece, la Lake Jazz Orchestra diretta dal Maestro Luca Rizzo che proporrà alle ore 21, 22, 23 e 24, un secolo di musica jazz attraverso le sonorità tipiche della big band tradizionale. Durante la session Power of Big Band, proposta dall’Associazione Culturale Studio 111, il pubblico potrà ascoltare i grandi classici del genere partoriti da geni della musica quali George Gershwin, Duke Ellington, Buddy Rich, Quincy Jones, Henry Mancini, Sammy Nestico e tanti altri.

A rafforzare il legame tra Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la notte di Musei in Musica ci penserà anche l’evento musicale a cura Abraxa Teatro in programma al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE. Con Melodie nel tempo – Voci di donne si darà spazio, voce e presenza alle donne e alla loro musica, presentandole nella triplice figura di autrici, di interpreti e di esecutrici. Protagoniste saranno le tre artiste Matilde Politi (alle ore 21.00), Nicoletta Salvi (alle ore 22.30 e 23.30) e Yva & Toy George (alle ore 00.30) che si alterneranno in scena per offrire al pubblico un viaggio musicale in tre tappe che rappresenti al meglio il connubio musica/donne di ieri, di oggi e di domani.

Ideato dall’Associazione Gruppo Danza Oggi, l’evento Accordeon in strade urbane – Suoni, voce e corpi prende il titolo dallo strumento protagonista dell’appuntamento musicale stesso in programma al CASINO NOBILE, uno degli spazi dei MUSEI DI VILLA TORLONIA. Sarà una live jam session in cui i corpi della GDO/UDA company e le coreografie di Ilenja Rossi, incontreranno i suoni avvolgenti dello strumento dalle radici indo-gitane prodotti da Marco Lo Russo Rouge, concertista, compositore e docente al conservatorio. La loro performance si ripeterà alle ore 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 e 00.30.Poco distante, sempre immersa nel verde di Villa Torlonia, si potrà ammirare la bellezza della SERRA MORESCA, luogo magico che per una sera sarà ancora più valorizzato dall’evento El amor brujo a cura dell’Associazione Fabrica Harmonica. Alle ore 21.00, 22.00, 23.00 e 24.00, si ripeterà un itinerario poetico-musicale spagnolo tra ‘800 e ‘900 con protagonisti Alba Grazioli, che leggerà poesie e brani di grandi autori spagnoli, e il duo pianistico spagnolo composto da Pilar Martìn e Àlvaro Saldaña.

La GALLERIA D’ARTE MODERNA di via Crispi sarà lo scenario per una vera e propria sfida tra poesia e musica, tra voce e suoni elettronici, tra scrittura teatrale e improvvisazioni musicali. Slam! Il ‘900 poesia e musica in Galleria, a cura dell’Associazione Muovileidee, ricalcherà lo stile delle slam battles per indurci a riflettere sull’importanza delle parole e si muoverà su un contesto ampio come quello novecentesco, che verrà attraversato tramite le influenze dei suoi artisti maggiori. A guidare la sfida davanti al pubblico saranno un’attrice, una cantante improvvisatrice e un tastierista improvvisatore. Repliche alle ore 21, 22, 23 e 24.

Si intitolola RiTe TiMe, il progetto che Cinzia Tedesco, artista tra le più apprezzate nel panorama musicale nazionale e internazionale, porterà in scena nelle sale del MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE (ingresso gratuito). L’evento, a cura di Xilema srl, costituisce per la Tedesco un ulteriore passaggio di un percorso verso il ritorno a un jazz di taglio moderno negli arrangiamenti, nelle sonorità e nel groove. Ad affiancarla, nel progetto e nella serata, sono Pino Jodice al pianoforte e keyboards (autore anche degli arrangiamenti), con Mauro Arduini al contrabbasso e Davide Pettirossi alla batteria. Durante le repliche delle ore 20.30, 21.30 e 22.30, l’ensemble proporrà un ampio repertorio con brani, tra gli altri, di Kenny Wheeler, Chick Corea, Lyle Mays oltre alle “song” americane degli anni ’90.

A cura dell’Associazione Culturale Controchiave sarà, invece, lo spettacolo al MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA (ingresso gratuito) dal titolo Il sogno di una rivoluzione sociale. L’eredità morale della Repubblica Romana. Gli artisti in scena ripercorreranno i momenti salienti di quel periodo attraverso un percorso in cui si intrecceranno letture di brani storici, articoli della Costituzione e canti popolari che vanno dalla fine del ‘700 fino alla metà del secolo scorso. Orari repliche: 21.00, 22.30 e 24.00.

Dalla musica classica al jazz, dalla musica popolare a quella contemporanea, dalla musica tradizionale europea a quella extraeuropea. Il Concerto del Quintetto di clarinetti della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, in programma al MUSEO NAPOLEONICO alle 20.30, 22 e 24 (ingresso gratuito), sarà un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso i più differenti generi musicali. Ad accompagnare il pubblico saranno i cinque musicisti F. Bertuccio, R. Santiano, M. Buonocore, C. Ripa e C.R. Scura.

Si intitola In principio era il battito. Suoni, canti e racconti dalla nascita del mondo il suggestivo spettacolo al MUSEO DELLE MURA (ingresso gratuito), in cui il cast tutto al femminile composto dal Taika Trio di Rita Superbi, Catia Castagna, Marilena Bisceglia (percussioni giapponesi) e dalle voci di Chiara Casarico (voce recitante e canto) e Tiziana Scrocca (voce recitante) si cimenterà in un grande tributo in musica e parole alla Madre Terra. Partendo dal ritmo ancestrale del tamburo, simile al battito del cuore, le artiste daranno il via a un processo di rigenerazione che arriverà fino alla mente attraverso il canto e la parola. Alle ore 21, 22, 23 e 24. A cura dell’Associazione Culturale Il Naufragarmèdolce.

Musica popolare e “medicamentosa” sarà quella proposta da Sparatrapp nell’esibizione al MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI (ingresso gratuito) a cura dell’Associazione Finisterre. Alle ore 20.30, 21.30, 22.30 e 23.00, il quartetto “terapeutico” composto da Camillo “Milo” De Felice, Elia Ciricillo, Daniele Mattei e Simone Pulvano entrerà in scena con abiti improbabili per proporre un intrattenimento costruito sull’alternanza tra ballate, tarantelle, gag ad effetto e poesie surreali.

Infine, al MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA è in programma l’esibizione del quartetto di sassofoni Ialsax Quartet composto da Gianni Oddi, Filiberto Palermini, Stefano Rossi e Stefano De Sanctis. Nell’evento Classica, Jazz e non solo…con Ialsax Quartet, a cura dell’Associazione Roma Sinfonietta, verranno proposti tre interventi musicali, alle ore 21.00, 22.00 e 23.30, durante i quali prenderà vita un viaggio musicale che parte da Bach, Mozart, Rossini e arriva al jazz di H.C. Handy, Nick La Rocca, passando per le colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani, il tango di Astor Piazzolla, l’inconfondibile George Gershwin e un omaggio ai Beatles.

A completare il programma della serata anche l’apertura straordinaria del PLANETARIO DI ROMA che proporrà alle ore 21 e 22.30 lo spettacolo di musica dal vivo, elettronica e acustica Cinquemila fili di luce l’evento, un volo musicale attraverso il cielo stellato in compagnia della compositrice, pianista e cantante kazaka Angelina Yershova. Ingresso con bigliettazione ordinaria e prevendita obbligatoria su www.planetarioroma.it.

In conclusione, è previsto un calendario di visite guidate a disposizione del pubblico che sceglierà di visitare il MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO (ingresso gratuito), il MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE (ingresso gratuito) e la CASINA DELLE CIVETTE a Villa Torlonia.

ACCADEMIE, AMBASCIATE E ISTITUTI DI CULTURA STRANIERI

Non solo spazi museali. Musei in Musica 2023 conta tra le proprie fila anche alcune delle più riconosciute Istituzioni straniere cittadine che accoglieranno eccezionalmente e in forma gratuita il pubblico in orario serale con musica, mostre e le bellezze artistiche contenute nei propri edifici.

Tra le opportunità per il pubblico si segnalano: l’apertura dell’ACCADEMIA D’UNGHERIA, dalle 20 alle 01.00 (ultimo ingresso 00.45), dove si potrà assistere a una doppia replica (ore 20.30 e 22.30) di un concerto per violino e cimbalom tenuto da Marco Valabrega e Luigi Gaggero oltre a poter visitare Palazzo Falconieri e le sue mostre Variazioni Icône di Vera Molnár e Il Castello del Principe Barbablù di János Kass; l’AMBASCIATA DI ROMANIA che, nell’orario di apertura dalle 20.00 alle 21.00, proporrà il concerto dal titolo A ritmo di chitarra classica, a cura del musicista Lauren¿iu Topală.

Inoltre, apertura straordinaria anche dell’ISTITUTO SVIZZERO che dalle 11 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30) con la mostra collettiva Poetry for revolutions: A Group Show with Manifestos and Proposal, dell’AMBASCIATA DEL BRASILE (dalle 20.00 alle 22.00, ultimo ingresso ore 21.45) con le visite guidate al piano nobile di Palazzo Pamphilj (4 visite con gruppi da 20 persone – 30 minuti ciascuna. Prenotazioni sul sito dell’Ambasciata); e dell’ISTITUTO CERVANTES (dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 02 , ultimo ingresso ore 01.30) con la mostra Teatri del pittore spagnolo Pedro Cano.

UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE

Musei in Musica 2023 vedrà la partecipazione attiva di numerose università del territorio cittadino che apriranno eccezionalmente i loro spazi per proporre un ampio programma di mostre, visite guidate e spettacoli musicali totalmente gratuiti.

Si comincia con la SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA che terrà aperte, dalle 20.00 alle 24.00, molte sedi del suo Polo Museale. Info consultabili sul sito: www.uniroma1.it.

Come simbolica inaugurazione della serata segnaliamo, alle ore 20.00, il concerto Resister non si può al ritmo del jazz al Museo dell’Arte Classica, con grandi classici del genere e musiche di cartoni animati rivisitate in chiave jazz. A seguire, alle ore 22.00, Carte Che Cantano, un viaggio musicale tra cartografia, immagini e plastici con Serena Cataldi, Filiberto Ciaglia e Sandra Leonardi. Il museo proporrà, inoltre, visite guidate alle 21.30, alle 22.30 e alle 23.00 e l’apertura della mostra Alla ricerca del bello. Trent’anni di Martenot a Roma a cura di Loris Liberatori.

Doppio concerto anche per il Museo di Storia della Medicina: alle 20.30 saranno i successi di musica rock e pop italiani e internazionali a tenere banco nel concerto Girovagando a ritmo di rock a cura de Gli Ottovi inclusi, mentre alle 22.30, con Alchemies della Salt Street Band, ci si ispirerà ai processi alchemici per valorizzare gli accordi di alcuni brani pop e rock. Disponibili anche visite guidate alle 21.15 e alle 23.00.

Registro completamente differente, invece, per il Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo che proporrà, alle ore 20.30, il concerto Dall’allemanda alla giga: la danza secondo Bach con gli archi di MuSa Classica Luca Marinucci (violino), Viola Matilde Cocchi (viola), Marco Valerio Cesarett Salvi (violoncello). A disposizione dei visitatori anche le visite guidate, alle 20.00 e alle 22.00, del museo e della mostra La Mummia di Ramses. Il Faraone immortale (prenotazioni scrivendo a mvoem@uniroma1.it).

È previsto per le 21.30, invece, l’inizio del concerto Il soul e il Gospel del coro MuSa Blues diretto dal Maestro Giorgio Monari con Ermanno Piccone (voce e pianoforte) e Ilaria Muccari (chitarra), all’interno del MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. Qui si potrà visitare anche la mostra Szymborska e il mondo – collage, a cura di Luigi Marinelli con la collaborazione di Gaia Fiorentino e Anna Jagietto.

Apertura anche per il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche al cui interno si potrà visitare la mostra Caere. Storie di dispersioni e recuperi, con visite guidate in partenza alle 21.00 (ogni 30 min.), e assistere, alle ore 22.00, al concerto con sei sonate da camera di Anna Bon: una rara compositrice del Settecento eseguito dai solisti di MuSa Classica Dora Strukan Garrone (flauto) e Leonardo Timpano (cembalo). Alle ore 22.30, la programmazione ci condurrà al Museo delle Origini per assistere al concerto Carolando – La danza fra Medioevo e Rinascimento degli strumentisti di EtnoMuSa Riccardo Bernardini (flauti e ciaramella) e Matilde Becherini (viella), che daranno vita a un excursus sullo sviluppo dell’arte coreutica. A disposizione dei visitatori anche visite guidate al museo e alla mostra di Nina Torp Methods of Patternmaking / Between knowing and speculation (alle 20.30, 21.30 e 23.15).

Conclude la programmazione alle ore 23.00 al MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra, il concerto ‘Tis Autumn – Omaggio ad Ella Fitzgerald & Joe Pass con gli strumentisti di MuSa Jazz Sonja Ilic (voce) e Francesco Chieffo (chitarra). In programma anche visite guidate alla mostra Terra: che sorpresa!

Anche l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE aderirà alla 13a edizione di Musei in Musica con l’apertura dei suoi spazi di Piazza della Repubblica (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 22.30) dove si potrà assistere, alle ore 21.00, alle 22.00 e alle 23.00, al concerto Il MuSEd di Roma Tre sulle note della Roma Tre Orchestra con i violoncellisti Alessandro Guaitolini e Angelo Maria Santisi e si potranno visitare il MuSEd – Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” e la mostra Caro Giornalino… Due secoli di stampa periodica per ragazzi (visite guidate dalle 20.30 alle 22.30. Prenotazioni al seguente link: https://prenotaaccesso.uniroma3.it/events/edit).

Ulteriori possibilità per i visitatori saranno quelle proposte dall’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (dalle 20 alle 24, ultimo ingresso ore 23) che ospiterà alle ore 20 il concerto I Ruggenti Anni ’20 a Villa Alberoni della Blue Moon Jazz Band insieme a visite guidate di Villa Alberoni (prenotazioni tramite attivitaculturali@luiss.it) e dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY (dalle 20 alle 22.30, ultimo ingresso ore 21.30), dove si terranno due repliche (ore 20.30 e ore 21.30) del concerto lirico dal titolo Le eroine dell’amore, in collaborazione con l’Associazione Accademia Musicale Internazionale. Le arie tratte dalle opere di Mozart, Donizetti, Puccini, Verdi, Dvorak saranno eseguite da Hanna Kim (soprano), Meri Gongadze (soprano), Jin Seok Park (tenore), Yoon Ho Jeong (baritono) sotto la direzione del Maestro Cristina Park (prenotazioni a terzamissione@unilink.it).

MUSEI E MOSTRE

Tra le mostre visitabili:

ai MUSEI CAPITOLINI si potranno apprezzare, inoltre, le mostre La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia (Palazzo Caffarelli), VRBS ROMA (Sala degli Arazzi), I colori dell’antico. Marmi Santarelli (Palazzo Clementino) e I sommersi. Roma 16 ottobre 1943 (Palazzo dei Conservatori, Sale del piano terra). Infine, sarà ancora possibile ammirare il quadro La Deposizione di Cristo di Jacopo Tintoretto, eccezionalmente esposto nella Pinacoteca Capitolina fino al prossimo 3 dicembre, e il progetto multimediale L’eredità di Cesare e la conquista del tempo (Sala della Lupa e dei Fasti antichi).

Doppia opportunità per i visitatori del MUSEO DI ROMA. Al primo piano di Palazzo Braschi si potrà visitare la mostra Vis-à-vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini in cui venticinque ritratti in gesso di Pietro Tenerani dialogano con le fotografie di Luigi Spina, mentre le sale del piano terra continueranno a ospitare Quotidiana, il programma di mostre dedicato alla scoperta di fenomeni e autori dell’arte italiana del XXI secolo co-prodotto da La Quadriennale di Roma.

Ampia l’offerta per gli amanti della fotografia: si va dal MUSEO DELL’ARA PACIS con l’esposizione Helmut Newton. Legacy, dedicata a uno dei fotografi più amati di tutti i tempi a cento anni dalla sua nascita, al MUSEO DELLE MURA con Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane, in cui lo sguardo del fotografo Michele Spadafora si poggia su 39 Siti del Patrimonio Mondiale. Fino ad arrivare al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE che propone la mostra Philippe Halsman. Lampo di genio, con gli scatti di uno dei più originali ed enigmatici ritrattisti del Novecento. In aggiunta, al primo piano del museo di piazza Sant’Egidio sarà a disposizione anche la mostra Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli.

Altra duplice proposta è quella della GALLERIA D’ARTE MODERNA, all’interno della quale si potranno visitare Laboratorio Prampolini #2 e L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno mentre i MUSEI DI VILLA TORLONIA proporranno Ferrari Sheppard. Crucible al Casino dei Principi e la novità Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano, al suo primo giorno di apertura alla Casina delle Civette.

Infine, all’interno di Villa Borghese, si potranno visitare le mostre Barbara Doser | Hofstetter Kurt tense_intense al MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE e El Dorado al MUSEO PIETRO CANONICA.

Ad arricchire la proposta culturale contribuiranno inoltre i molti spazi espositivi che hanno aderito e che resteranno eccezionalmente aperti in orario serale proponendo le rispettive mostre. Tra questi: il PALAZZO ESPOSIZIONI ROMA che aprirà le proprie porte dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00) consentendo di visitare quattro esposizioni: Don McCullin a Roma, Boris Mikhailov: Ukrainian Diary, L’avventura della Moneta e Macchine del tempo. Il viaggio dell’universo inizia da te, aperta al pubblico proprio da sabato 25 novembre.

Dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.30) anche il MACRO sarà aperto e accessibile gratuitamente per tutti quei visitatori che vorranno ammirare le mostre Hear Alvin Here, …E Prini, Vicolo della Penitenza 11/A, The Bidet and the Jar, Atti visivi dell’insurrezione, Profondità in campo, Retrofuturo, Experimental Jetset.

In Piazza Venezia, rimarrà aperto dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00) anche PALAZZO BONAPARTE e la mostra attualmente ospitata dedicata a Escher (ingresso ridotto a €12,00 – Bambini da 4 a 11 anni €5,00).

Infine, per i più piccoli, apertura serale anche per VIGAMUS – THE VIDEO GAME MUSEUM OF ROME (dalle 10.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che proporrà visite guidate alle mostre Game zero 5885 – le origini del videogioco e WWOG! – Weird World Of Games!. Ingresso intero € 8.00, ridotto € 5.00 (visitatori dai 6 ai 14 anni e oltre i 65) – Prenotazione obbligatoria all’indirizzo staff@vigamus.com.

Il programma di MUSEI IN MUSICA 2023 è suscettibile di variazioni.