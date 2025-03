La 15ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Un nuovo incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, il 18 marzo 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 15ª lezione che, come ormai è consuetudine, si svolgerà in due parti. Questo per porre l’attenzione sia sul presente che sul passato.

Prima parte (Il presente)

La vicenda economica e politica attuale.

Anche alla luce dei dazi imposti dagli USA e, come conseguente risposta, dagli altri Stati europei e non europei verso gli USA.

E della possibilità/speranza di porre fine ai conflitti in atto sia tra la Russia e l’Ucraina che in Medio Oriente, che tengono con il fiato sospeso il mondo intero.

Seconda parte (Il passato)

La nascita dell’Illuminismo (foto tratta da internet), movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo.

Nasce in Inghilterra dopo la guerra civile.

La nascita della Borghesia (classe sociale affermatasi con la rivoluzione industriale).

L’origine, però, è antecedente e risale al Medioevo; e indica una libera professione: dal medico, all’artigiano al mercante.

Poi, diventa sinonimo di capitalista, cioè colui che possiede un capitale da investire e pertanto i mezzi di produzione.

