La barriera che salvava il mare è stata rimossa: il Tevere torna esposto ai rifiuti

Quando la plastica entra nei fiumi, il suo viaggio è lungo e pericoloso. Se non fermata in tempo, finisce in mare, dove si trasforma in microplastiche e inquina l’ambiente marino.

Era proprio per fermare questa corsa verso l’irreparabile che nel 2023 la Regione Lazio aveva avviato un progetto innovativo: le barriere acchiappa-rifiuti.

Con un finanziamento di centinaia di migliaia di euro, i fiumi del Lazio, a partire dal Tevere e dall’Aniene, avevano finalmente una protezione contro i rifiuti galleggianti. Ma ora, proprio quando il progetto sembrava essere diventato un modello da replicare, la svolta è arrivata inaspettata.

Il 7 gennaio, infatti, la Capitaneria di Porto ha dato l’autorizzazione per la rimozione della barriera acchiappa-plastica posizionata alla foce del Tevere, a Fiumicino.

Questa decisione è il risultato della disinstallazione avanzata dalla Castalia Consorzio Stabile, l’azienda che aveva gestito il sistema di raccolta dei rifiuti galleggianti. Una notizia che ha gettato un’ombra sul futuro di questa iniziativa.

La barriera di Fiumicino era stata installata come parte di un progetto pilota che mirava a contrastare l’inquinamento da plastica nei fiumi romani.

Con l’aiuto di queste strutture, capaci di fermare i rifiuti prima che raggiungessero il mare, la Capitale e la Regione Lazio sembravano essere sulla strada giusta per risolvere un problema ambientale che da tempo affliggeva le acque della città.

Nei suoi primi mesi di attività, la barriera aveva raccolto circa 1700 chilogrammi di rifiuti, un risultato che ha spinto a estendere il progetto ad altri corsi d’acqua, tra cui l’Aniene e il Garigliano.

Solo nel 2020, grazie a uno stanziamento di oltre 200.000 euro, la barriera sull’Aniene è stata rafforzata e strutturata in modo permanente, mentre la raccolta dei rifiuti ha raggiunto le 10 tonnellate entro il 2021.

Ma la vera svolta è arrivata con l’installazione di una terza barriera sul Garigliano, una delle ultime frontiere contro l’inquinamento. I numeri parlano chiaro: più di 10 tonnellate di plastica raccolte entro il 2022, con un finanziamento complessivo di 530.000 euro.

Un successo che aveva catturato l’attenzione di esperti, istituzioni e associazioni ambientaliste, tra cui Marevivo, che hanno testimoniato l’efficacia delle barriere nel fermare i rifiuti e impedirne la trasformazione in microplastiche.

Eppure, nonostante i numeri e i risultati concreti, il progetto non è riuscito a trovare una continuità. La rimozione della barriera di Fiumicino segna un passo indietro che ha suscitato l’indignazione di chi aveva lavorato a lungo per mettere in pratica queste soluzioni innovative.

Cristiana Avenali, responsabile dell’ufficio regionale sui contratti di fiume e una delle principali promotrici del progetto, esprime il suo disappunto: “Spero che la rimozione della barriera sul Tevere dipenda solo da motivi tecnici legati all’espletamento delle gare. Ma non possiamo ignorare il rischio che questo progetto venga abbandonato proprio quando stava dando i suoi frutti.”

La Regione Lazio aveva infatti già annunciato un nuovo bando per garantire la continuazione dell’iniziativa, con un finanziamento di circa 500.000 euro per il 2025 e ulteriori fondi per il 2026, ma il futuro delle barriere resta incerto.

Con la rimozione delle barriere, le acque del Tevere e dell’Aniene sono ora di nuovo vulnerabili alla plastica che, senza un sistema di raccolta, finirà inevitabilmente nei mari circostanti.

Nel frattempo, le associazioni e gli ambientalisti sollevano preoccupazioni: “La Regione Lazio aveva fatto scuola, dimostrando che è possibile unire tecnologia e sostenibilità per proteggere i nostri fiumi. Buttare via tutto il lavoro fatto sarebbe un danno inaccettabile,” ha dichiarato Avenali.

La sfida, ora, è non solo quella di ripristinare queste barriere, ma anche di garantire che soluzioni efficaci non vengano cancellate in nome di logiche politiche o burocratiche.

La speranza è che, nonostante le difficoltà, la Regione Lazio riesca a mantenere il suo impegno per l’ambiente e la protezione dei suoi fiumi.

Il Tevere e l’Aniene, così come gli altri corsi d’acqua del Lazio, meritano di restare liberi dalla plastica. La battaglia contro l’inquinamento non può fermarsi ora, proprio quando la soluzione era a portata di mano.

