La Capitale si rifà il look: in arrivo nove nuove infrastrutture per la mobilità

L'assessora ai lavori pubblici Segnalini: "Nessuna giunta dal dopoguerra ad oggi ha mai realizzato un piano di grandi infrastrutture tanto complesso"

Redazione - 20 Settembre 2025

Roma non è solo la città dei ponti che attraversano il Tevere, dai resti repubblicani ai grandi snodi moderni.

Nei prossimi anni la mappa delle sue infrastrutture si allargherà: sette nuovi ponti e due passerelle pedonali sono infatti pronti a nascere, trasformando la viabilità della Capitale.

Un piano imponente, dal valore complessivo di 530 milioni di euro, mai messo in campo prima d’ora.

Si tratta di opere diversissime tra loro: alcune attese da decenni, altre già in fase di gara, altre ancora appena progettate.

Tutte, però, con un obiettivo chiaro: rendere più fluido il traffico e più sicura la mobilità di chi vive Roma ogni giorno.

Il Ponte dei Congressi, la grande sfida

Il progetto simbolo è senza dubbio il ponte dei Congressi. In fase di progettazione, costerà da solo 300 milioni di euro e sarà realizzato da Anas.

L’opera collegherà l’autostrada di Fiumicino e quindi l’aeroporto con l’Eur, diventando un nodo strategico per la mobilità e al tempo stesso un’occasione di riqualificazione urbana, grazie ai parchi che nasceranno lungo le rive del Tevere.

Il nuovo ponte della Scafa

Altro intervento di peso è il ponte della Scafa, inserito nel DPCM giubilare e ripensato dall’amministrazione Gualtieri dopo anni di stallo.

Lungo 165 metri (2 km con rampe e svincoli), sarà più basso del progetto originario per tutelare la Torre Boacciana. I lavori partiranno nel 2026 e dureranno circa tre anni.

Dai quartieri alla periferia

Non solo grandi opere. C’è anche il ponte Boccioleto a Santa Maria di Galeria, crollato nel 2022 sotto il peso di un carico e destinato a essere demolito e ricostruito: 900mila euro l’investimento.

Pronto a partire anche il ponte di via La Storta, all’incrocio con via Boccea: demolizione e ricostruzione di una struttura più ampia, con lavori da 4,3 milioni e tempi stimati in dieci mesi.

Accanto a questi, le nuove passerelle pedonali: quella di Acilia-Dragona, che collegherà il quartiere con la nuova stazione della Metromare (contratto firmato il 19 settembre, cantiere al via), e quella di Ilaria Alpi a Tor Sapienza, che sostituirà la vecchia struttura in legno ormai inagibile.

Roma città dei ponti

Ad oggi Roma conta 26 ponti solo sul Tevere, senza contare cavalcavia e attraversamenti ferroviari. Opere storiche e moderne che negli ultimi anni hanno richiesto grandi lavori di manutenzione, dal ponte dell’Industria al ponte della Magliana, fino al cavalcavia della Tangenziale Est.

“Oggi – ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini non ci limitiamo più alle manutenzioni. Abbiamo messo in campo una pianificazione senza precedenti, con progetti per oltre mezzo miliardo. Nessuna giunta dal dopoguerra a oggi aveva mai osato tanto”.

