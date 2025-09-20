La Capitale si rifà il look: in arrivo nove nuove infrastrutture per la mobilità

Roma non è solo la città dei ponti che attraversano il Tevere, dai resti repubblicani ai grandi snodi moderni.

Nei prossimi anni la mappa delle sue infrastrutture si allargherà: sette nuovi ponti e due passerelle pedonali sono infatti pronti a nascere, trasformando la viabilità della Capitale.

Un piano imponente, dal valore complessivo di 530 milioni di euro, mai messo in campo prima d’ora.

Si tratta di opere diversissime tra loro: alcune attese da decenni, altre già in fase di gara, altre ancora appena progettate.

Tutte, però, con un obiettivo chiaro: rendere più fluido il traffico e più sicura la mobilità di chi vive Roma ogni giorno.

Il Ponte dei Congressi, la grande sfida

Il progetto simbolo è senza dubbio il ponte dei Congressi. In fase di progettazione, costerà da solo 300 milioni di euro e sarà realizzato da Anas.

L’opera collegherà l’autostrada di Fiumicino e quindi l’aeroporto con l’Eur, diventando un nodo strategico per la mobilità e al tempo stesso un’occasione di riqualificazione urbana, grazie ai parchi che nasceranno lungo le rive del Tevere.

Il nuovo ponte della Scafa

Altro intervento di peso è il ponte della Scafa, inserito nel DPCM giubilare e ripensato dall’amministrazione Gualtieri dopo anni di stallo.

Lungo 165 metri (2 km con rampe e svincoli), sarà più basso del progetto originario per tutelare la Torre Boacciana. I lavori partiranno nel 2026 e dureranno circa tre anni.

Dai quartieri alla periferia

Non solo grandi opere. C’è anche il ponte Boccioleto a Santa Maria di Galeria, crollato nel 2022 sotto il peso di un carico e destinato a essere demolito e ricostruito: 900mila euro l’investimento.

Pronto a partire anche il ponte di via La Storta, all’incrocio con via Boccea: demolizione e ricostruzione di una struttura più ampia, con lavori da 4,3 milioni e tempi stimati in dieci mesi.

Accanto a questi, le nuove passerelle pedonali: quella di Acilia-Dragona, che collegherà il quartiere con la nuova stazione della Metromare (contratto firmato il 19 settembre, cantiere al via), e quella di Ilaria Alpi a Tor Sapienza, che sostituirà la vecchia struttura in legno ormai inagibile.

Roma città dei ponti

Ad oggi Roma conta 26 ponti solo sul Tevere, senza contare cavalcavia e attraversamenti ferroviari. Opere storiche e moderne che negli ultimi anni hanno richiesto grandi lavori di manutenzione, dal ponte dell’Industria al ponte della Magliana, fino al cavalcavia della Tangenziale Est.

“Oggi – ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – non ci limitiamo più alle manutenzioni. Abbiamo messo in campo una pianificazione senza precedenti, con progetti per oltre mezzo miliardo. Nessuna giunta dal dopoguerra a oggi aveva mai osato tanto”.

