La Casa del Parco resta chiusa: il quartiere scende in piazza per dire basta

Domenica 5 ottobre, il Parco del Pineto tornerà a pulsare di vita e cultura, ma questa volta non per una normale passeggiata: il Comitato Aurelio per l’Ambiente ha organizzato una manifestazione pacifica per chiedere la riapertura della Biblioteca Casa del Parco, chiusa ormai da oltre un anno.

La biblioteca, simbolo culturale del tredicesimo e quattordicesimo municipio, aveva chiuso i battenti nel luglio del 2024 per interventi di riqualificazione e riordino del materiale librario grazie ai fondi PNRR.

Ma ad agosto 2025 la comunicazione ufficiale ha gelato i cittadini: nell’edificio erano emerse gravi criticità strutturali, con costi e tempi di ristrutturazione ben superiori a quelli previsti.

La Giunta Capitolina ha così deciso di trasferire la biblioteca nell’immobile Casalino Farsetti, sempre da ristrutturare, in via Aurelia Antica. Una soluzione che non ha convinto i residenti, da sempre legati al Parco del Pineto e al suo centro culturale.

“Un altro cancello chiuso alla cultura”, aveva denunciato Claudia Finelli, consigliera municipale di Azione, sottolineando il vuoto lasciato da una struttura fondamentale per la comunità.

La protesta di domenica sarà tutt’altro che convenzionale: tra Silent Reading, performance artistiche, iniziative dedicate ai più piccoli e dibattiti, il comitato vuole trasformare la piazza in un luogo di cultura e partecipazione.

Una giornata pensata per sensibilizzare l’amministrazione e ribadire che la Casa del Parco non è solo un edificio, ma un simbolo dell’identità e della vitalità del quartiere.

In un contesto naturale unico, tra i sentieri del Parco del Pineto, cittadini, bambini e artisti uniranno le forze per far risuonare una richiesta chiara: “Riaprite la nostra biblioteca, riportate la cultura nel cuore del quartiere”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.