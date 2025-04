La ciclabile del Tevere si riapre al flusso: via l’ostacolo sotto il Ponte di Ferro

La primavera porta buone notizie lungo la riva destra del Tevere. Da sabato 12 aprile, i ciclisti possono finalmente tornare a percorrere in continuità il tratto che costeggia il fiume, interrotto da mesi da una storica arcata del Ponte di Ferro che ne bloccava il passaggio.

Una barriera silenziosa, mai segnalata, che aveva lasciato molti utenti delle due ruote a pedali spiazzati, costretti a fermarsi bruscamente all’altezza di Marconi, senza alternative né indicazioni.

Ora quell’ostacolo è stato rimosso. La ciclabile torna libera, restituendo a Roma non solo un percorso, ma anche un simbolo di mobilità sostenibile riconquistata.

L’intervento arriva a meno di un mese dall’inaugurazione del nuovo Ponte dell’Industria, lo scorso 20 marzo. Quel giorno, accanto al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, c’era anche Gianluca Lanzi, presidente dell’XI Municipio.

“Ci eravamo presi un impegno con i cittadini – ha ricordato Lanzi – e l’abbiamo mantenuto. Restituire il passaggio ciclabile era fondamentale. Ora puntiamo a estenderlo fino all’ex Mattatoio di Testaccio, che diventerà la futura Città delle Arti”.

Ma non è solo una questione di promesse mantenute. Il tratto riaperto è una cerniera essenziale tra quartieri, un pezzo di quel puzzle ciclabile che la Capitale fatica ancora a completare.

E il suo blocco, per settimane, aveva sollevato proteste e amarezza tra chi ogni giorno si muove in bici per lavoro, studio o piacere. Il silenzio delle istituzioni sul problema, il mancato preavviso, la totale assenza di percorsi alternativi avevano lasciato spazio solo alla frustrazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.