La ciclabile di via Ugo Ojetti

Questa settimana operai al lavoro a Talenti per la realizzazione della ciclabile su via Ugo Ojetti che andrà così a completare l’asse ciclabile Ojetti-Jonio-Fiscali.

In molti attendevano questi lavori ma altrettanti si stanno dimostrando non pronti o non preparati al cambiamento, chi perché abituato al parcheggio selvaggio delle proprie automobili, chi invece non comprende che ora deve parcheggiare non più a bordo marciapiede ma lungo le strisce bianche nella corsia subito di fianco.

Ma c’è anche chi parcheggia nel modo corretto facendolo però per puro caso e pensando di essere invece in doppia fila inserisce le quattro frecce (che per i romani vuol dire: lo so che ho parcheggiato dove non dovrei ma tra un attimo, misura di tempo che nella capitale ha una durata indefinita, mi tolgo dalle scatole, caro vigile urbano abbi pietà e tu autista chiuso dalla mia auto fammi una strombazzata che io arrivo come un fulmine a spostare la macchina).

Una volta completati i lavori ci si potrà spostare con le due biciclette da via di Prati Fiscali fino a via di Casal Boccone.

Riportiamo la mappa realizzata dal sito Monte Sacro Talenti per far comprendere come sarà ampia la possibilità di spostarsi rispettando l’ambiente all’interno del III Municipio una volta che le ciclabili saranno ultimate.

Molto utile per comprendere nei dettagli tutta l’opera, compreso il corretto modo di parcheggiare ecc. ecc., l’articolo Ciclabili in Terzo Municipio – Una svolta annunciata.

A queste ciclabili si aggiungerà l’asse Ugo Della Seta – piazzale Jonio – piazza Conca d’Oro – ponte Tazio che è in fase di completamento proprio in questi giorni.

Complimenti anche a chi nel 2022 riesce ancora a parcheggiare come se esistesse solo lui nell’Universo occupando parzialmente il passaggio dello scivolo per carrozzine e passeggini ovviamente sulle strisce pedonali.