La città che lavora mentre dorme: Roma corre ai ripari per il Giubileo

Nelle strade silenziose di Roma, mentre la città dorme, gli operai accendono le luci dei cantieri.

È in queste ore che si sta giocando una delle partite più delicate per la Capitale: limitare i disagi causati dai lavori stradali senza bloccare completamente la mobilità cittadina.

Con il Giubileo e decine di cantieri ancora attivi, il Campidoglio ha deciso di mettere ordine.

La giunta ha infatti approvato una nuova delibera che regolamenta in modo ancora più stringente la presenza dei lavoratori sulle strade, imponendo orari notturni o comunque lontani dalle fasce di punta.

Il provvedimento riguarda l’area Ztl AF1 VAM, quella più esposta al traffico e al flusso turistico: Esquilino, San Giovanni, Vaticano, Prati, Centro storico e parte del Flaminio. In pratica, il cuore pulsante della Capitale.

Lavori solo dalle 21:00 alle 6:00

L’idea non è nuova. Già lo scorso anno, su spinta dell’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, si era iniziato a spostare le lavorazioni di notte.

Un’operazione costosa, certo – perché lavorare di notte significa pagare di più la manodopera – ma necessaria per alleggerire la pressione sulla mobilità urbana. Del resto, come ammette la stessa delibera, “l’impatto sulla qualità della vita dei cittadini” non è stato affatto trascurabile.

La novità è che il provvedimento, che doveva scadere il 31 dicembre 2024, è stato prorogato e rafforzato. I cantieri nell’area AF1 VAM, infatti, potranno essere autorizzati solo tra le 21:00 e le 6:00 del mattino, con deroghe limitate e rigorosamente motivate.

Se davvero inevitabile lavorare di giorno, lo si dovrà fare fuori dalle fasce di punta, quindi non tra le 7:00-9:00 e 16:00-19:00, quando le strade romane diventano fiumi di lamiere e clacson.

E per i lavori urgenti?

Anche le emergenze hanno ora un loro protocollo. Se un intervento è urgente e necessario per la sicurezza pubblica, potrà essere avviato anche in orario diurno, ma solo per mettere in sicurezza l’area colpita. La riparazione vera e propria, però, dovrà seguire la regola generale: notte fonda, dalle 21:00 alle 6:00.

Se invece il problema non è differibile, allora scatta il piano straordinario: lavori no stop, 24 ore su 24, sette giorni su sette, finché il guasto non viene risolto.

Il Giubileo e il ritorno del traffico

Alla base di questa scelta c’è una serie di fattori che hanno aggravato il traffico cittadino: la fine dello smart working generalizzato, il costante aumento del turismo legato al Giubileo e la moltitudine di cantieri ancora aperti.

Il rischio? Una città paralizzata proprio nel momento in cui dovrebbe mostrarsi al mondo nel suo massimo splendore.

E allora via alle ruspe sotto le stelle, ai martelli pneumatici che rompono il silenzio della notte e ai turni massacranti dei lavoratori. Tutto, pur di evitare che Roma vada in tilt.

