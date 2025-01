La Città dei Giovani prende forma: via Ostiense avrà il suo grande campus entro il 2030

Dopo anni di abbandono e attese infinite, l’area degli ex Mercati Generali di via Ostiense si prepara a rinascere. Non più un centro commerciale, ma un polo dedicato agli studenti, alla cultura e alla socialità.

Il progetto, ribattezzato “Città dei Giovani”, sarà completato entro il 2030, con un grande studentato, spazi pubblici, servizi culturali e ben 50mila metri quadrati di parcheggi.

Un’opera attesa da oltre 20 anni

L’annuncio arriva direttamente dall’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, in un’audizione in commissione Trasparenza.

La storia di questo intervento affonda le radici nel 2003, quando fu lanciato il primo bando per la riqualificazione dell’area. Tuttavia, una serie di stop e varianti hanno rallentato l’iter, fino alla recente svolta impressa dall’amministrazione Gualtieri.

Ad accelerare il processo è stato anche l’ingresso di un colosso finanziario internazionale: il fondo immobiliare statunitense Hines, che ha deciso di investire nel progetto.

Ora, i lavori partiranno nel 2027 e dureranno tre anni, con una concessione di ben 57 anni per la realizzazione e gestione delle opere. L’intero piano vale 3,5 miliardi di euro, con un investimento iniziale di 400 milioni di euro.

Un campus all’avanguardia per oltre 2000 studenti

Il cuore pulsante della Città dei Giovani sarà il grande studentato da 52mila metri quadrati, che offrirà 1600 camere e 2050 posti letto.

Una quota del 12% sarà a canone calmierato, per favorire l’accesso agli studenti meno abbienti. La posizione è strategica: a pochi passi dall’Università Roma Tre e ben collegata alla Sapienza grazie alla fermata della metro B.

Ma il progetto non si limita ai soli alloggi. Circa il 40% dell’area sarà destinata a servizi e spazi pubblici, con palestre, una mediateca, una biblioteca comunale e ampie piazze aperte alla cittadinanza.

L’assessora Segnalini ha sottolineato che le aree pedonali copriranno 4 ettari, equivalenti alla somma di piazze storiche come Piazza Farnese, Piazza dell’Esquilino, Piazza San Silvestro, Piazza Colonna e Piazza di Pietra.

Verde, servizi e parcheggi in abbondanza

Oltre alla componente culturale e sociale, la Città dei Giovani includerà anche spazi commerciali e di ristorazione (circa il 10% del totale sarà destinato a uffici e un 2% a ristoranti e bar).

Il capitolo parcheggi sarà particolarmente curato: 37mila metri quadrati di posti pubblici e 27mila metri quadrati di posti privati, per evitare problemi di viabilità.

