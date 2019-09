La cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi dal 23 al 29 settembre

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tutti i martedì alle 17 e i giovedì alle 17.30, letture Nati per Leggere con Francesca, Daniela, Nicole e tutte le nostre lettrici NpL!, per bambini 3-6 anni. È necessario prenotarsi allo 0645460431 o direttamente in biblioteca.

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37,prosegue fino al 2 ottobre 2019 la mostra di disegni a china e pastello di Anna Maria Alesandrini ll tulipano nero. Giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Antonella Ariosto Vite in equilibrio in…stabile”. Sabato 28 alle 10 workshop musicale con voce narrante Il flauto magico, della scuola di musica Anton Rubinstein, diretta da Sara Matteo. A Villa Farinacci, viale Rosseau 90, il Teatro Festival presenta gli ultimi spettacoli in calendario: venerdì 27 alle 21 Il Cappello di Carta e sabato 28 alle 18, per i più piccoli, Un’Emozione per Amica. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni, contattare il Teatro Marconi, che ha curato la rassegna, al numero di telefono 06.5943554.

Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli,in via del Pigneto 22, presentazione del libro, con Luca Arnaudo – Autorità Garante della Concorrenza,La cura della concorrenza. L’industria farmaceutica tra diritti e profili (Luiss University Press 2019). Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, tutti i sabati gli appuntamenti settimanali di Libri per crescere felici a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale Emanuele, Valerio e Valentina. Tutti i mercoledì alle 17 letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. Tutti i sabati alle 11 letture o attività ricreative per bambini dai 3 ai 6 anni, gradita prenotazione al numero 0645460530-31. Mercoledì 25 alle 18 presentazione del libro di Marco Ferri e Francesco Iacovone I consumati. Siamo uomini o merci?, pubblicato da Massari Editore. Proseguono gli eventi di E-State al V, sostenuti e patrocinati dal Municipio, con una selezione di pellicole della rassegna cinematografica che hanno per protagonista Roma ed il territorio del Municipio. Le proiezioni al Cineclub Alphaville, via del Pigneto 283, lunedì 23 con I racconti di Canterbury (1972) per la regia di Pier Paolo Pasolini; martedì 24 to Rome with love (2012) per la regia di Woody Allen; mercoledì 25 Guardie e ladri ( 1951) per la regia di Mario Monicelli, Steno; giovedì 26Et in terra pax (2010) per la regia di Daniele Coluccini, Matteo Botrugno; venerdì 27Short skin – I doli del giovane Edo (2014) per la regia di Duccio Chiarini. Domenica 29 alle 18 a Piazza Nuccitelli Persiani, sempre nell’ambito delle iniziative di E-State al Vsi svolgerà un concerto di pianoforte del musicista Francesco Leineri. Da lunedì 23 a domenica 29 alla Casa della Cultura, via Casilina 665, una mostra collettiva di artisti emergenti, organizzata dall’Associazione Arte CI.CO.BA. Una esposizione di opere d’arte figurativa in pittura, scultura, fotografia e artigianato, ingresso gratuito con orario dalle 17.00 alle 23.00.

Municipio VI. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, da lunedì 23 a sabato 28, la mostra fotografica di Claudio SistoI miei occhi – Le donne di Roma. Nell’ambito di Cineforum, laboratorio di cinematografia organizzato in collaborazione con ASL RM2 e l’associazione culturale M’Arte, lunedì 23 proiezione del film Tu chiamami Peter (2005) di Stephen Hopkins.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21,martedì 24alle 10.30incontri di letturarivolti alle gestanti, neo mamme, neo papà e ai loro bebè. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, il lunedì ed il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 la Biblioteca ospita le attività della Ludoteca Diffusa a cura di @ cooperativasocialealbatros1985 o.n.l.u.s.. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, giovedì 26 settembre alle 17 riunione del circolo di Lettura per parlare del Premio Biblioteche di Roma 2019.

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, martedì 24 alle 17.30 Storia dell’immigrazione straniera in Italia dal 1945 ai nostri giorni. Giovedì 26 alle 17.30 presentazione del libro La custodia dei cieli profondi– Premio Biblioteche – per la sezione Narrativa, incontro con l’autore Raffaele Riba.