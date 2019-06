La Giornata internazionale della IA 2019

Il 24 giugno 2019 alle ore 17 il bel giardino dell’Accademia di Romania a Roma – come accade da diversi anni – si aprirà nuovamente per accogliere i numerosi visitatori italiani e romeni. Molti di questi sfoggeranno i multicolori elaborati costumi tradizionali romeni e – le signore – indosseranno le IE, camicette femminili spesso retaggio di antenate anche remote. L’occasione è la celebrazione della Giornata Internazionale della IA, che quest’anno avrà per tema “IE -L’Arte di indossare storie.

Ad invitarci è la Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) Filiala Italia, Lega degli studenti romeni all’estero Filiale Italia che vuole tornare, con rinnovato meritevole impegno, a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento di questo indumento per il suo valore storico, di cultura di un intero Paese ed infine per la sua componente sociale.

Verrà, in questo contesto, rammentata la nascita dell’IA (la troviamo raffigurata nientemeno nei bassorilievi della Colonna Traiana) e la sua personalizzazione tra le varie regioni della Romania, fino al suo utilizzo da parte dei grandi designer di alta moda, aprendo una finestra verso la moda romena e la sua influenza a livello mondiale.

Interessantissimo sarà scoprire che ciascuna camicetta ha una storia familiare e che l’elaborato ricamo è diverso regione per regione, che le più vissute sono tessute a mano, secondo l’usanza.

La Giornata ha il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e dell’Accademia di Romania a Roma.