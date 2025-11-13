La Giustiniana, il Parco Luciano Ricca pronto a tornare ai cittadini: via libera all’acquisizione comunale
Una vicenda lunga e complessa, iniziata nei primi anni Duemila, quando il parco, di proprietà privata, venne in parte espropriato per consentire la costruzione della stazione ferroviaria
Dopo anni di attesa, il Parco Luciano Ricca di La Giustiniana è sempre più vicino a diventare, ufficialmente, un bene pubblico.
Il Consiglio del Municipio XV ha infatti approvato la proposta di risoluzione che apre la strada all’acquisizione dell’area nel patrimonio comunale: un passo decisivo per restituire al quartiere uno spazio verde centrale per la vita sociale e la qualità urbana del territorio.
Una vicenda lunga e complessa, iniziata nei primi anni Duemila, quando il parco — di proprietà privata — venne in parte espropriato per consentire la costruzione della stazione ferroviaria di La Giustiniana.
Da allora, l’area è rimasta in una sorta di limbo amministrativo, usata dai residenti ma mai completamente affidata alla gestione pubblica.
“Con il documento approvato ieri – spiegano l’assessore alle Politiche Ambientali Marcello Ribera e la presidente della Commissione Ambiente Egle Cava – vogliamo concludere finalmente l’iter di acquisizione per poi avviare un piano di riqualificazione complessiva del Parco, che includerà la sistemazione dell’area giochi e l’installazione di nuovi arredi”.
Nel frattempo, i rappresentanti del Municipio hanno voluto ringraziare il Comitato di Quartiere, che negli ultimi mesi si è fatto carico della piccola manutenzione e della pulizia ordinaria dell’area, permettendo ai residenti di continuare a viverla in sicurezza.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.