La Giustiniana, il Parco Luciano Ricca pronto a tornare ai cittadini: via libera all’acquisizione comunale

Dopo anni di attesa, il Parco Luciano Ricca di La Giustiniana è sempre più vicino a diventare, ufficialmente, un bene pubblico.

Il Consiglio del Municipio XV ha infatti approvato la proposta di risoluzione che apre la strada all’acquisizione dell’area nel patrimonio comunale: un passo decisivo per restituire al quartiere uno spazio verde centrale per la vita sociale e la qualità urbana del territorio.

Una vicenda lunga e complessa, iniziata nei primi anni Duemila, quando il parco — di proprietà privata — venne in parte espropriato per consentire la costruzione della stazione ferroviaria di La Giustiniana.

Da allora, l’area è rimasta in una sorta di limbo amministrativo, usata dai residenti ma mai completamente affidata alla gestione pubblica.

“Con il documento approvato ieri – spiegano l’assessore alle Politiche Ambientali Marcello Ribera e la presidente della Commissione Ambiente Egle Cava – vogliamo concludere finalmente l’iter di acquisizione per poi avviare un piano di riqualificazione complessiva del Parco, che includerà la sistemazione dell’area giochi e l’installazione di nuovi arredi”.

Nel frattempo, i rappresentanti del Municipio hanno voluto ringraziare il Comitato di Quartiere, che negli ultimi mesi si è fatto carico della piccola manutenzione e della pulizia ordinaria dell’area, permettendo ai residenti di continuare a viverla in sicurezza.

