La Lazio, celebra la cena di Natale a Spazio Novecento

La Lazio si è ritrovata come di consueto in una delle location più gettonata della zona Eur, Spazio Novecento. Dove è stata celebrata la cena di Natale, arrivata certamente in un momento non facile dopo la doppia sconfitta con Atletico Madrid e Inter. Presente il presidente Lotito, il tecnico Sarri e l’intera rosa biancoceleste. Per l’occasione è stato realizzato un menù stellato.

il menù della cena di Natale:

Come antipasto un flan di carciofi con fonduta di parmigiano al profumo di tartufo con petali di carciofi fritti.

Il primo è un risotto ai pistilli di zafferano e ortaggi, con spuma di provola del Monaco e prosecco. Per secondo i biancocelesti hanno degustato un filetto di manzo agli agrumi di Sicilia, con un tortino di patate al rosmarino. Per concludere, il dolce: una millefoglie con crema al Marsala, mandorle pralinate in salsa di arance.

Il commento del presidente della Lazio Claudio Lotito: “Siamo qui per festeggiare il Natale e la nostra rinascita; dalla prossima partita dimostreremo di essere una grande famiglia, determinata a onorare il nostro motto: non mollare mai. Noi siamo la Prima Squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo sul campo”.