La Lazio in Norvegia ha scoperto che i Vikingi…

Questa la sconsolata espressione con cui si chiudeva la sventurata trasferta all’ippodromo di Agnano, da parte di Mandrake, Pomata e Felice, dove Can Can, aveva ceduto la vittoria a Mambo… napulità… uè, uè, uè, uè…

Scusate ma proprio non ho resistito. D’altronde è inevitabile quando la scatta la citazione presa pari pari da Febbre da Cavallo!

Niente di più efficace per rappresentare lo stato d’animo di molti laziali che la passeggiata nelle brumose atmosfere boreali di Bodo, se la sono fatta metaforicamente, in un orario scomodo da queste parti, dove a quell’ora si sta ancora al lavoro, o in fila in macchina, o in fila al supermercato, o a riprendere i figli, o ci si prepara per la palestra o per il Padel.

Ma era l’andata dei quarti di finale e in un’annata come questa, dove prima è andato tutto troppo bene e adesso sembra andare tutto dannatamente male, la Lazio continua a prendersi ancora un po’ di spazio, negli “schedulati” tempi nostri.

È così che abbiamo assistito alla debacle di Bodo, mascherata da un 2-0 falso che la rende più digeribile e fa dire a Baroni, in conferenza stampa, che c’è ancora lo spazio per ribaltarlo.

Falso perché il Bodo Glimt ha creato tante nitide occasioni che solo i piedi non proprio “educati” di questi ragazzoni non hanno saputo trasformare in altrettanti gol e inferire quella che poteva essere la terza imbarcata stagionale della Lazio.

Che quello fosse l’andazzo si è capito fin dalle prime battute, quando i norvegesi in giallo raddoppiavano le marcature e si fiondavano velocemente negli spazi che i laziali intorpiditi non riuscivano a coprire o a occupare, laziali che sbagliavano anche gli appoggi elementari e riconsegnavano continuamente la palla agli avversari.

La cronaca vede subito i giocatori del BG puntare a scambi veloci, logici, con inserimenti precisi, che mandano in tilt la difesa della Lazio.

Il primo campanello di allarme è venuto, dopo appena sei minuti di gioco, da uno dei migliori in assoluto della partita ossia Hauge che, anche grazie a una dormita di Guendouzi, punta all’angolo opposto con un tiro velenoso che impegna Mandas costretto a deviare in angolo.

Ma quella che, secondo noi, fotografa con maggior eloquenza l’efficienza di gioco del Bodo e la lentezza della Lazio, è l’azione innescata da sinistra, dove prima Sjovold poi Evjen, poi Blomberg si producono in dribbling, finte e passaggi rugbistici lasciando infine al capitano Berg tempo e modo di tirare comodamente in porta, cosa che lui fa in modo impreciso, mandando la palla oltre la traversa.

Quelli del Bodo sembrano schemi da allenamento, mentre la Lazio assiste inerme.

Ora, al di là delle singole azioni, nella prima mezzora, l’impressione è stata quella per cui i calciatori biancocelesti si stessero adattando, non tanto al freddo e agli improvvisi cambi di temperatura, quanto al campo in sintetico, evitando repentini cambi di direzione o gli scatti brevi: un riscaldamento a gara in corso per prendere confidenza con il campo e trovare il modo di governare meglio traiettorie e velocità della palla.

Ma già al rientro dagli spogliatoi è stato chiaro che la partita non avrebbe cambiato copione e infatti passano due minuti quando il lucidissimo Evjan, padrone insieme a Berg del centrocampo, trova il solito Hauge pronto sulla sinistra a innescare una triangolazione aspettando che Blomberg si liberi uscendo dall’area per poi fornire l’assist all’incursore Saltness che segna il gol dell’uno a zero per i simpatici vichinghi.

È stato quello il momento dirimente della partita? Quel gol avrebbe congelato tutte le buone intenzioni della lazio? Alcuni sostengono che la strategia della Lazio fin a quell’episodio fosse improntata all’attesa: lasciare il gioco agli avversari, ovviamente più bravi a muoversi sul sintetico, per poi provare a colpire eventualmente in contropiede.

Quel gol avrebbe impattato su questa strategia, obbligando la Lazio a spostare più avanti il baricentro?

Parlare di strategie sembra fuorviante: a vedersi sono stati tantissimi errori in impostazione, negli appoggi, per cui la Lazio è mai arrivata collettivamente davanti, ma si è prodotta al massimo con tentativi individuali del solito Zaccagni e di Isaksen che sono stati subito marcati e costretti a errori anche grossolani: l’unica cosa che si ricorda del primo tempo è stato il colpo di testa di Marusic su calcio piazzato!

Il Bodo Glimt invece ha capito subito di avere in mano la partita, senza alcuna resistenza: le continue avanzate di Hauge e di Evjan hanno dimostrato uno scollamento del centrocampo preoccupante.

Il secondo gol, al sessantottesimo, è frutto di uno schema che si è ripetuto per tutta la partita: Hauge, sempre lui, parte palla al piede dalla linea di centrocampo e arriva in prossimità dell’area, dove dribbla abilmente due giocatori biancocelesti e scodella una bellissima palla sempre a Saltness che con un pallonetto supera l’incolpevole Mandas e raddoppia, nonostante il tentativo di Romagnoli.

Da lì alla fine, si conteranno altre due azioni pericolosissime, una del solito Saltnes e l’altra di Bjortuft, che solo un grande Mandas ha evitato che si trasformassero in gol.

L’unica occasione della Lazio è stata infine vanificata dall’imprecisione di Tchaouna che non ha trovato lo specchio della porta su un bell’assist di Dia.

La Lazio ha fatto la più brutta partita della stagione, al di là del risultato effettivamente bugiardo.

Se nelle partite perse con l’Inter e il Bologna si era comunque intravista, sia pur a sprazzi una tenuta accettabile, a Bodo, in alcuni frangenti, è sembrato di assistere a quelle partite che si fanno nei ritiri estivi, esercitandosi con le squadre locali.

Non è interessante discettare sulle scelte di Baroni, sulle scelte fatte sulla lista Uefa o sui cambi nel corso della partita, perché non crediamo siano state decisive, considerando che complessivamente il capitale umano di questa squadra ha un tasso tecnico discreto e nulla più: comunque non così superiore a squadre come lo stesso BG.

E’ sul piano mentale, forse, che potremmo trovare qualche risposta a questa deludente prestazione: più che un calo o una sorta di rassegnazione innescata dal doppio gol subito, la sensazione è stata quella per cui molti giocatori della Lazio avessero approcciato questa partita con l’atteggiamento mentale di chi avesse messo in conto di perdere per poi rimandare la sfida “reale” e possibile a Roma, sette giorni dopo.

Come se, considerando l’ostilità del clima, i pericoli del terreno, la maggiore abilità dei locali, la distanza, la fatica del viaggio, l’impegno ravvicinato del derby, non valesse davvero la pena sfiancarsi in questa partita, quanto piuttosto “fare i conti” dopo.

Un: «vi aspettiamo a casa nostra, all’Olimpico a Roma!»

Se fosse così sarebbe oggettivamente grave per almeno due motivi.

Il primo è quello per cui se il passivo fosse stato coerente con le occasioni prodotte dal BG sarebbe impensabile ipotizzare un ribaltamento del risultato anche giocando in casa.

Il secondo è che anche i giocatori migliori della Lazio non saprebbero gestire questo tipo di partite e lo stesso Baroni, non avendo trasmesso le giuste motivazioni, avrebbe dimostrato di non saper affrontare sfide a questo livello.

Ma vogliamo pensare che queste siano solo mezze verità e che la realtà probabilmente sia meno grave, per cui possiamo confidare in alcune cose positive per il ritorno.

Il BG è apparsa come un’ottima squadra, organizzata, ma ha affrontato una Lazio del tutto evanescente, andata in difficoltà anche per le oggettive condizioni del clima e del campo, oltre che per quell’approccio discutibile di cui abbiamo parlato.

Alla luce del risultato, sembra evidente che il BG non abbia il cinismo delle squadre più blasonate che avremmo avuto la sfortuna di incontrare già ai quarti, come dimostra l’andamento non lineare che i norvegesi hanno avuto fino a qua in Europa League, ma la Lazio ci deve mettere tutto quello che gli resta ancora dentro.

È sulla base delle due prossime partite che prenderà probabilmente forma la Lazio del futuro.

Da queste due partite usciranno i responsi decisivi sulla sorte di alcuni giocatori e dello stesso Baroni e allora anche da queste righe non possiamo che gridare a noi stessi: Forza Lazio nostra!

