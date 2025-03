Da Baroni rampante a Visconte dimezzato

Nel calcio – si è sempre sentito dire – esiste una regola non scritta secondo la quale, quando le squadre vanno male, a pagare sono sempre gli allenatori, come dimostrano i ricorrenti esoneri pre-scadenza a cui assistiamo ogni due, tre mesi.

A parte le ipotesi in cui l’allontanamento dell’allenatore è l’esito di spinte che nascono negli spogliatoi, per evidente consunzione dei rapporti dei calciatori con il mister, questa regola non sarebbe tanto punitiva nei confronti dell’allenatore, come implicita attribuzione di responsabilità per il cattivo andamento della squadra, ma avrebbe l’obiettivo prioritario di dare una scossa all’ambiente e ai calciatori in primis: un trauma necessario perché si diano una svegliata e si impegnino di più.

Gli allenatori sono pagati anche per questo, si dice.

Alla luce di ciò dovremmo ritenere che le parole pronunciate da Fabiani – nell’intervista rilasciata al Messaggero, all’indomani della pesante batosta rimediata dalla Lazio al Dall’Ara -, siano del tutto in linea con una prassi consolidata: in linea gerarchica il primo ceffone se lo becca l’allenatore, poi, dopo, semmai tocca ai calciatori.

Dire, dunque, che Baroni non è in discussione, ma a fine stagione si tireranno le somme, non sarebbe altro che un avvertimento coerente col modus operandi di qualunque società, di fronte all’evidente calo di rendimento della squadra?

Intanto queste parole un qualche peso devono pur averlo, considerando che in teoria il 2025 sarebbe l’anno della preannunciata fase 2, in cui la società si riprometteva di allungare almeno di un anno il contratto a Baroni – che scade nel 2026 – e contemporaneamente di elevare l’ingaggio da 1,5 a 2 milioni di euro l’anno.

Vedremo…

Quello che però interessa capire è quale e quanta responsabilità abbia Baroni in questo frangente negativo.

Anzi sarebbe meglio limitarsi a dire in questo frangente, perché l’aggettivazione “negativo” presuppone che nella Lazio ci siano aspettative di ben altro livello, tradite in questi mesi.

Fino a oggi la lazio avrebbe descritto una parabola che ha raggiunto l’acme nella bella vittoria contro l’Ajax a Amsterdam il 12 dicembre scorso (facendo seguito alla doppia vittoria contro il Napoli) per poi iniziare a scendere nel turno successivo, quando l’imbarcata dello 0-6 interno contro l’Inter avrebbe innescato questa “crisi”.

Guardiamo i numeri.

Dall’inizio del campionato fino a Napoli – Lazio, la Lazio ha preso 31 punti in 15 partite (Coppa esclusa), con una media di due punti a partita.

A partire dalla partita con l’Inter la Lazio ha preso 20 punti in 14 partite con una media che è scesa a 1,5 punti a partita.

Se poi si eccettua la vittoria, fin troppo facile, contro la Real Societad, anche in Coppa la flessione si è avvertita: a parte l’inutile trasferta a Braga, il doppio confronto con il Viktoria Plzeň ha evidenziato limiti di tenuta, non solo fisica e solo la mancanza di cinismo sotto porta della squadra ceca e un pizzico di fortuna, che male non fa, ci ha consentito di andare ai quarti e sbeffeggiare i trigorici, usciti dalle competizioni europee.

Quale sarebbe la vera Lazio? Quella brillante della prima parte, quella opaca della seconda parte? Evidentemente entrambi, l’esatta crasi.

Per avere un’idea più precisa consideriamo che la Lazio ha fatto 20 punti dal 16 dicembre e 16 punti nel 2025, che sono esattamente gli stessi punti fatti dal Genoa e dall’Udinese, negli stessi periodi di riferimento.

Squadre, sia chiaro, molto distanti dalla Lazio, ma ci sono ancora tante partite da giocare e le cose posso cambiare velocemente, tanto più che c’è l’Europa League da affrontare.

Sarebbe blasfemo dire che la Lazio si stia riposizionando in classifica secondo quanto era lecito prevedere già dalla scorsa estate? Dopo l’exploit della prima parte di questa stagione starebbe confermando il suo reale valore, che alla fine potrebbe risultare più vicino a quelle delle due squadre poc’anzi citate, piuttosto che a quelle che gli stanno sopra: la Lazio ha sicuramente qualcosa in più di Genoa e Udinese (e probabilmente dello stesso Torino prossimo avversario all’Olimpico), ma questo delta non è probabilmente superiore rispetto a quello che la separerà dalla zona Champions, alla chiusura del campionato.

Le stesse Juve e Milan indicate come le grandi malate di questo campionato, nei periodi sopra citati hanno collezionato 25 punti dal 16 dicembre e 20 punti nel 2025, facendo quindi meglio rispetto ai biancocelesti.

Senza contare la seconda stagione brillante consecutiva del Bologna e la straordinaria risalita dei trigorici, che aspettano la Lazio al varco, in un derby che si giocherà quattro giorni prima della trasferta boreale all’Aspmyra Stadion del Bodø/Glimt, il cui TPE del campo è stato realizzato da un’azienda romagnola.

Di tutto ciò sarebbe responsabile Baroni? Era giusta quella stoccata pubblica?

Probabilmente proprio l’over-performante rendimento di inizio stagione ha sbaragliato i piani: ha innalzato le aspettative dell’ambiente e ha aumentato la pressione sull’allenatore e i calciatori.

La qualificazione per l’Europa che conta meno, da raggiungere con le unghie e con i denti, era l’obiettivo di partenza e poi ci si è trovati in testa alla classifica dell’Europa League, a suonare il clacson per strada dopo aver battuto il Porto all’ultimo minuto e a “perculare” i trigorici rimasti incatramati nelle loro beghe. Da queste parti sono soddisfazioni rare!

Il paradosso è che le basse aspettative iniziali hanno giocato a favore di Baroni e della squadra all’inizio, ma si stanno rivelando un boomerang adesso: i primi impegni sono stati affrontati senza troppe tare, sperimentando cambi e innesti che davano l’idea di avere a disposizione diverse soluzioni, ma poi si entra nella fase in cui si definisce una rosa di titolari, ritenuti scelte prioritarie.

Di questa rosa non fanno parte stabile almeno Tchaouna (definitivamente soppiantato da Isaksen) Noslin (a cui dobbiamo anche belle giocate, senza però entrare mai davvero nel gioco) e lo stesso Dele Bashiru il cui ruolo è ancora oggetto di studio: tre neoacquisti della scorsa estate che, obiettivamente, non sono andati oltre quello che legittimamente ci si aspettava da loro, nonostante che Fabiani abbia esercitato una continua pressione su Baroni per un loro maggiore impiego.

Quasi insistendo nel disconoscere che quegli acquisti, per età, per inesperienza, non erano esattamente i profili utili a integrare ciò che rimaneva della squadra di Sarri, amputata delle vecchie star.

E senza contare poi, che il cristallo di cui sono fatte le gambe di Tavares è probabilmente la ragione del suo approdo a Roma.

Così quando arrivano gli impegni di livello superiore, le squalifiche, gli infortuni, la crescita di altre squadre e la lotta per non retrocedere che trasforma le partite con le ultime in battaglie campali, la panchina non ti assiste e obblighi Dia a fare il trequartista, che va a prendersi la palla a centrocampo e deve giocare spalle alla porta (e qualcuno si stupisce che non segni più!), confidi nel rientro di un trentaquattrenne come Vecino per provare il centrocampo a tre, continui a affidarti all’eterno Marusic che pendola da una fascia all’altra alternando determinazione e disattenzioni fatali, fino a dover riesumare addirittura Hysaj, la terza scelta sulla fascia sinistra.

Cosa si aspettava esattamente Fabiani? Tanto più dopo l’ennesimo, meschino calciomercato invernale, tutto all’insegna del risparmio, quando squadre concorrenti si sono oggettivamente rafforzate.

Si aspettava che Baroni insistesse su Dele Bashiru che sta al ruolo di mediano come Zelens’kyj alla Casa bianca?

O magari mettesse Provstgaard al posto di Romagnoli? O Ibrahimovic al posto di Isaksen o Dia?

Siamo sicuri che si tratti solo di fisiologiche dinamiche tra DS e allenatore o non piuttosto segnali premonitori di altre strategie, dirette a sostituire Baroni con profili più attraenti, considerati più dinamici, come Palladino o Italiano, che già in passato sono stati in odor di Lazio?

Nella logica già sperimentata della simmetria, ci starebbe che all’arrivo di Gasperini – un altro, l’ennesimo, special one – in quel di Trigoria, la contromossa di Formello fosse lo sbarco di un giovane di successo!

In caso di ridimensionamento e di inevitabile malumore della piazza, potrebbe essere la soluzione normalizzatrice!

Operazione che allenterebbe anche l’attenzione verso il mercato, che si preannuncia sempre improntato alla scoperta di giovani fenomeni, che le altre società fanno fatica a scoprire, chissà come mai?

Gira che ti rigira la questione è sempre quella e l’unica responsabilità che si può ascrivere a Baroni è di far finta di non sapere che, quando apponeva la firma al contratto, dall’altra parte il gatto e la volpe gli stavano affidando qualcosa in più della guida tecnica della prima squadra: una clausola implicita che era quella del capro espiatorio.

E allora per finire la trilogia degli Antenati, Barone finirebbe per essere il Cavaliere inesistente!

D’altronde anche lui non ha resistito al fascino dell’Oasi del risparmio…

Venite anche voi a Formello L’Oasi del Risparmio, vi aspetta! Avete un giocatore rotto che si è fatto quattro operazioni e non vede il campo da tre anni? Portatelo qui: noi scommetteremo sul suo recupero, dovessimo aspettare sei anni! Siete una squadra della serie cadetta del campionato slovacco e avete tra le fila un giovanissimo dalle belle speranze che nessuno si è mai cagato? Noi vi offriremo un prestito gratuito con diritto di riscatto! Se poi ci volete offrire anche una cena… Siete un centrocampista dai piedi fucilati, ma con tanta volontà? Non perdere le speranze! Da noi, oltre all’ingaggio, potrai avere un posto assicurato in tribuna Montemario e un congruo minutaggio ai sedicesimi di Coppa Italia contro la Carrarese! Siete falconieri, nostalgici e dai livelli di testosterone oltre la media? Questo è il posto che fa per voi! Una casa con vista campi e un urologo sempre al vostro fianco! Siete scouter esperti di giocatori e mercato e nessuno vi ha mai reclutato? Noi vi aspettiamo a braccia aperte: qui potrete visionare decine di profili per ogni ruolo e consultarvi vicendevolmente…qua il Fantacalcio è di casa! Sei un bambino e cerchi una squadra didascalica, dai solidi valori morali e sportivi che non intende rafforzarsi ai danni delle altre squadre? Diventa della Lazio e vieni allo stadio da noi: a soli 40 euro in curva, tu e la tua famiglia potrete fare tanti sacrifici e assistere alle grandi sfide per entrare in Conference League! Sei un tifoso laziale che crede ancora che i trigorici ci invidiano Lotito e che i mancati acquisti dipendano dall’indice di liquidità? Oppure ti hanno convinto che la SS Lazio scovi i giocatori forti a basso costo e gli altri sono fessi? Sei nel posto giusto! Corri da noi e porta pure figli e nipoti, decine di altre favole non aspettano altro che voi!

