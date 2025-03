La Lazio vola ai quarti di Europa League

Giovedì 13 marzo, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico, si parte dal vantaggio biancoceleste ottenuto allo scadere in terra ceca, in 9 per le due espulsioni di Gigot e Rovella, ovviamente out stasera, con un gioiello del danese Isaksen.

Torna Castellanos, Vecino sostituisce lo squalificato Rovella, in pratica la migliore Lazio possibile se la va a giocare per vincere come vuole il Mister Baroni.

PRIMO TEMPO

Dopo 15 secondi fallo da rosso di Dweh su Zaccagni, ma l’arbitro Makkelie non se la sente e lo grazia con il giallo. Stesso cartellino al terzo minuto per Marusic, anche se il fallo è molto meno violento e pericoloso.

Al 12’ errore grave con i piedi di Provedel, che regala la palla a Vydra che tira e scheggia la traversa. La partita scorre con un leggero predominio laziale poco efficace che regala un tiro dalla distanza di Pedro ben parato da Jedicka e poi Taty Castellanos che scivola al momento del tiro e la spara alta.

Non accade nulla di rilevante a parte l’ammonizione per Durosinmi e il salvataggio di Vecino sempre sul centravanti nigeriano.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia con una buona Lazio, più reattiva sulle seconde palle e più concentrata, ma a segno ci vanno i cechi con il giocatore migliore Pavel Šulc su sponda dell’onnipresente Durosinmi, che la mette sotto la traversa dove Provedel non può arrivare.

La Lazio non si perde d’animo e ricomincia a macinare gioco, i cambi danno un po’ di freschezza in più e Baroni deve ringraziare l’allenatore avversario che toglie il centravanti che in 11 calcio d’angolo le aveva prese tutte lui. Si arriva in zona Lazio e al 77’ Romagnoli mette a segno il terzo goal in tre partite portando i biancocelesti nei quarti di finale, soffrendo nel finale, ma difendendo in maniera molto ordinata.

COMMENTO

La Lazio in affanno, ma pronta a soffrire contro una squadra che corre molto, ben organizzata, per fortuna con poche qualità tecniche. L’espulsione dopo 15 secondi avrebbe probabilmente facilitato il percorso, ma sappiamo che non siamo ben visti in Europa, come da squalifica per due turni a Rovella e l’impossibilità per i tifosi laziali di andare sul campo del BODO KLINT, menomale una trasferta da 20ore, sfida da non sottovalutare, visto che in un quarto di finale non esistono squadre facili e il campo in sintetico è un’incognita per chi non è abituato.

Ora testa a Bologna e poi speriamo che la pausa ci faccia bene.

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Provedel 6

Marusic 6

Patric 6

Romagnoli 7

Tavares 6,5

Guendouzi 5.5

Vecino 6

Isaksen 6

Pedro 6

Zaccagni 6,5

Castellanos 6

Dele-Bashiru 6

Dia 6

Lazzari 6

Gila 6

