Lazio 3 – Real Sociedad 1

Mister Baroni vuole godersi il primo posto fino in fondo e nella 7ª giornata di Europa League schiera una formazione senza turn over, nonostante l’imminente partita di campionato contro la Fiorentina.

Mandas per Provedel è praticamente l’unica novità rispetto alla formazione titolare.

Dopo soli cinque minuti la Lazio si porta in vantaggio sulla prima azione offensiva, dove in una mischia in area, scaturita da un calcio piazzato, Gila trova lo spazio per ribadire in rete una corta respinta propiziata da Castellanos.

Poco dopo Dia riesce ad arrivare a tu per tu col portiere che però devia il suo tiro in calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso la Lazio manca il raddoppio per il salvataggio sulla linea della squadra Basca che viene ripreso da Gila ma il suo tiro si stampa sul palo.

Come spesso accade, la Lazio si abbassa troppo e il Real prende un palo con un bel tiro da appena dentro l’area, e spreca un buon contropiede prima dell’espulsione al trentesimo minuto di Munoz per doppia ammonizione, autore di due falli uguali su Isaksen.

Questo episodio apre la strada al raddoppio del capitano Zaccagni al culmine di una bella azione corale e poi al terzo goal di Taty Castellanos che incorna un perfetto cross di Tavares; il tutto in soli quattro minuti.

Primo tempo di grande calcio dei biancocelesti, unica nota negativa l’infortunio muscolare di Tavares, sperando si sia fermato in tempo.

Nel secondo tempo, la cosa più bella è stata l’accoglienza all’esordio del Primavera Mahamadou Balde, fratellino del più famoso Keita, con gli olè della curva a sottolineare ogni suo tocco di palla, per il resto un allenamento ad una porta… Stavo quasi per dimenticare che c’è stato anche il goal del Real, ma è stato davvero un episodio da allenamento.

Risultato finale 3 a 1, Lazio prima in classifica e matematicamente agli ottavi di finale.

Le pagelle biancoazzurri

Mandas 6, Marusic 6,5, Gila 7,5, Romagnoli 6,5, Tavares 7, Rovella 6,5, Guendouzi 7, Isaksen 7,5, Dia 6,5, Zaccagni 7, Castellanos 7, Dele-Bashiru 6,5, Pedro 6,5, Noslin 6, Thaouna 6, Balde 6.

Classifica Europa League Le prime 10 posizioni Posizione Squadra Punti PG V P S GF GS DR 1 Lazio 19 7 6 1 0 17 4 +13 2 Eintracht Francoforte 16 7 5 1 1 14 8 +6 3 Athletic Bilbao 16 7 5 1 1 12 6 +6 4 Manchester United 15 7 4 3 0 14 9 +5 5 Lione 14 7 4 2 1 15 7 +8 6 Tottenham Hotspur 14 7 4 2 1 14 9 +5 7 RSC Anderlecht 14 7 4 2 1 11 8 +3 8 FCSB 14 7 4 2 1 10 7 +3 9 Galatasaray 13 7 3 4 0 18 14 +4 10 Bodø/Glimt 13 7 4 1 2 13 10 +3

