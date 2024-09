La liberazione di Roma: una mostra e un libro

Venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18.00 presso la piazza del Centro Commerciale Cinecittà Due, viale Palmiro Togliatti 2 si terrà l’inaugurazione della mostra“Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla via Casilina”, nelle foto provenienti dagli Archivi delle Forze Alleate.

A seguire la presentazione del libro di Paolo Savegnago “4 giugno 1944 DALL’ALBA AL TRAMONTO. La liberazione di Roma sulle vie Anagnina e Tuscolana”, GSE, 2024.

Saluto del Direttore di Cinecittà Due Giuseppe Torre.

Saluti istituzionali del Presidente del VII municipio Francesco Laddaga e del Presidente del V municipio Mauro Caliste.

Presentazione del libro di Francesco Sirleto. Interverrà l’autore del libro Paolo Savegnago.

Saranno proiettati filmati del 4 giugno 1944 commentati dall’Autore.

Ingresso libero

IL LIBRO

“4 giugno 1944 DALL’ALBA AL TRAMONTO. La liberazione di Roma sulle vie Anagnina e Tuscolana”, GSE, 2024.

Sulla liberazione di Roma molto è stato scritto, eppure molto rimane ancora da dire e soprattutto da chiarire e riordinare. Malgrado il tempo trascorso da questo momento della Seconda guerra mondiale, persiste la mancanza di una ricostruzione complessiva e sufficientemente dettagliata di quella storica giornata. Sono innumerevoli le vicende di cui si conosce poco o nulla; altrettante quelle note ma mai realmente approfondite sebbene, non appena si soffia via la polvere accumulatasi in ottant’anni, ci si accorge che la storia è sempre lì, con i suoi documenti e i suoi luoghi, pronta per essere riscoperta e indagata. Il progetto “Dall’alba al tramonto”, del quale questo libro rappresenta il secondo episodio, si propone di dare una risposta a tutto ciò. Tra le tante formazioni appartenenti alla 5a Armata americana che la mattina di domenica 4 giugno si erano riversate sulle Vie Casilina, Appia, Anagnina e Tuscolana per partecipare alla corsa finale verso la capitale, c’era la Task Force Ellis, che aveva ricevuto l’ordine di raggiungere Roma a qualunque costo. Questo libro è il racconto della missione breve ma molto avventurosa di quella unità speciale.

L’AUTORE

Paolo Savegnago (Valdagno 1967), laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, svolge la professione di grafico e designer. L’interesse per aspetti poco indagati della Seconda guerra mondiale lo ha portato a scrivere con Luca Valente Il mistero della Missione Giapponese (2005). È autore di alcuni articoli sulla presenza diplomatico-militare giapponese in Italia e due ricerche dedicate alle attività delle organizzazioni del lavoro tedesche: L’ombra della Todt sulla provincia di Vicenza (2008) e Le organizzazioni Todt e Pöll in provincia di Vicenza (due voll. 2012).

