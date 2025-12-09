La magia del natale ritorna a Villa Borghese con Christmas World

Il parco di Villa Borghese ritorna ad ospitare, fino al prossimo 11 gennaio, “Christmas World”: il villaggio a tema natalizio più grande d’Europa che si estende su una superficie di 40.000 mq.

La manifestazione che ha registrato oltre 2 milioni di visitatori nelle precedenti edizioni si presta ad incantare il pubblico di ogni età.

Come di consueto, i visitatori avranno l’opportunità di intraprendere un viaggio tra le principali città del mondo, vestite a festa per il natale. Si potrà pattinare sul ghiaccio a New York, sotto il ponte di Brooklyn, su una pista di 900 mq, passeggiare tra le vie di Parigi fino ad arrivare al tradizionale villaggio di Babbo Natale in Lapponia.

Sono tante le attrazioni da provare: lo scivolo di ghiaccio “Snow Twister”, l’ottovolante “Hyper Jump” ed “Ice slide” che permette di scivolare sul ghiaccio su una ciambella gigante.

Appositamente pensate per i più piccoli: la pista di baby car “North pole raceway”, la giostra “Little Carousel” ed il “Mini pony ride” che offre ai bambini l’opportunità di montare in sella di un vero pony, sotto la supervisione di personale qualificato.

Assolutamente da non perdere è il musical “Lo schiaccianoci ed i doni magici” che unisce canto, danza, recitazione ed illusionismo e si svolge sul palco principale (“main stage”). Una fitta coltre di nebbia oscura il mondo e cancella tutte le emozioni. Lo schiaccianoci è chiamato ad intraprendere una missione di vitale importanza: salvare la magia del natale che rischia di essere compromessa da questa minaccia. Per questo motivo, si mette alla ricerca dei doni magici: meraviglia, cura, memoria e coraggio ma solo il ritrovamento della speranza potrà portare nuovamente la luce sul mondo.

Inoltre, in programma un ricco calendario di performances, interamente ideate e prodotte dalla Lux Entertainment che possono contare sulla bravura di oltre 300 artisti. Tra queste segnaliamo: la tradizionale “Christmas parade” ad opera di bande e majorette, lo spettacolo di giocoleria “Christmas juggle show”, i cori itineranti di “Christmas fourth harmony” e le esibizioni di cheerleader e scuole di danza di “The grand dance ensemble”.

Per poter creare un itinerario ad hoc della visita, suggeriamo di scaricare l’app ufficiale della manifestazione che permette di consultare anche gli orari degli spettacoli e di visionare i menù digitali dell’ampia offerta di proposte gastronomiche, con cibi provenienti da tutto il mondo.

Christmas World

QUANDO: fino all’11 gennaio 2026;

DOVE: Villa Borghese, viale del Galoppatoio con ingresso da piazzale delle Canestre;

ORARI:

Tutti i giorni: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 24 dicembre: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 25 dicembre: 14:00 – 20:00

14:00 – 20:00 31 dicembre: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 1° gennaio: 10:00 – 20:00

La biglietteria chiude un’ora prima della chiusura;

CONTATTI: https://christmasworld.net/;

FAQ: https://christmasworld.net/faq/

