La maledizione dei cantieri romani: la TVA rallenta ancora

A Roma i cantieri delle nuove tranvie sembrano inseguire un destino beffardo: ogni volta che si intravede la partenza, arriva un nuovo ostacolo.

È il caso della TVA – Termini Vaticano Aurelio, linea simbolo della rivoluzione promessa per la mobilità capitolina, che vede ancora una volta allontanarsi l’inizio dei lavori.

Nemmeno il primo tratto, quello ritenuto “più semplice” da Giureconsulti a Porta Cavalleggeri, riesce a partire. A bloccarlo è una scoperta che pesa come un macigno: sotto piazza Villa Carpegna scorre un acquedotto che non può reggere la mole della tranvia.

Lo ha rivelato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, in commissione il 10 settembre. “Siamo di fronte a un problema serio: un’infrastruttura delicata che va rinforzata prima che i tram possano passare. Non possiamo rischiare”.

La soluzione? Un camerone in cemento armato per proteggere l’acquedotto. Un’opera colossale che da sola richiederà due anni di lavori.

Tradotto: finché il cantiere di Carpegna non sarà chiuso, i binari potranno pure essere posati altrove, ma nessun tram entrerà in servizio.

E come se non bastasse, incombe un’altra zavorra: la carenza di personale. A lanciare l’allarme è stata anche la commissaria straordinaria, Maria Lucia Conti:

“Stiamo affrontando opere da miliardi con squadre ridottissime. Se non arrivano rinforzi, i cronoprogrammi sono a rischio”.

Il Comune ha messo in campo un concorso per 808 nuovi assunti, ma intanto la città resta sospesa. I tram Urbos sono pronti a scorrere sui binari, i cittadini aspettano una svolta, ma l’orizzonte si sposta sempre più in là. Roma, ancora una volta, resta intrappolata tra promesse e cantieri che non decollano.

